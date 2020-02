Nouvelles données et images de l’accident mortel de Kobe Bryant: ils ont publié le rapport préliminaire de leur incident aérien

Moins de deux semaines à partir de accident d’avion mortel qui a mis fin à la vie de l’ancien basketteur Kobe Bryant, sa fille Giannaet sept autres personnes, on savait que les restes de l’hélicoptère dans lequel la légende de Los Angeles Lakers ils n’ont pas montré preuve externe de panne moteur, selon un rapport publié vendredi par le Bureau national de la sécurité des transports des États-Unis (NTSB).

La principale contribution des chercheurs est que tout indique que les moteurs tournaient et les rotors tournaient à l’impact, donc la mort de l’un des plus grands acteurs de l’histoire du NBA, qui voyageait avec sa fille de 13 ans et le reste des compagnons d’un tournoi de basket-ball, ne seraient pas liés à un dommage au moteur.

Un témoin a dit au NTSB que l’hélicoptère volait à travers le brouillard avant s’écraser directement sur une colline à Calabasas, Californie. Cet organisme qui mène l’enquête enquête sur le rôle que les conditions climatiques ont joué dans l’incident, bien que il n’y aura pas Rapport final depuis au moins un an.

Dans le rapport du NTSB, qui était purement informatif, explique que panneau d’hélicoptère Il a été détruit après le crash (les commandes de vol ont été cassées et endommagées par le feu) et la plupart des appareils sont déplacés par la zone de coalition.

Auparavant, le National Transportation Safety Board avait confirmé que L’hélicoptère Sikorsky S-76B ne disposait pas d’un système de sécurité optionnel appelé Système d’évitement et d’avertissement de terrain (TAWS), qui avertit le pilote d’une collision imminente.

Cet organisme a recommandé que le système soit obligatoire pour tout type d’hélicoptère, mais le La Federal Aviation Administration ne l’exige que pour les ambulances aériennes. Il n’était pas non plus équipé d’un enregistreur de vol, communément appelé “Boîte noire”, qui est également facultative pour ce type d’avion.

Ce accident gauche choqué de Les anges et au monde du sport, qui rend hommage à l’un des athlètes les plus inspirants de l’époque. Le dernier adieu aux décès est toujours attendu, qui sera dans un mémorial public prévu pour le 24 février au Staples Center, le stade où «La Mamba Negra» a joué pendant la majeure partie de sa carrière de deux décennies. Date 24/02 correspond à la chemise numéro 24 que Kobe a utilisé et la numéro 2 que Gianna a utilisé.