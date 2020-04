Nouvelles données sur les chats tueurs

Les chats domestiques qui vivent ou sortent tuent beaucoup d’animaux sauvages. Des études récentes révèlent que les chats d’extérieur en Amérique du Nord abattent entre dix et trente milliards d’oiseaux et de mammifères chaque année.

Pourtant, on ne sait pas exactement quel genre d’impact les 600 millions de chats de compagnie du monde ont sur les populations d’animaux sauvages – et si cet impact constitue une menace pour la conservation de la biodiversité.

“Quiconque a un chat voit ses chats ramener des animaux à la maison. Et la question est bien, est-ce important … et surtout nous voulions savoir … où les chats chassent-ils réellement? Chassent-ils dans leur arrière-cour ou vont-ils dans la nature préserve? “

Roland Kays, zoologiste de l’Université d’État de Caroline du Nord.

Avec des collègues au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, Kays a distribué de petits trackers GPS aux propriétaires de chats citoyens scientifiques. Ils ont attaché les trackers aux colliers de leurs chats. En tout, plus de 900 chats de compagnie ont été suivis de cette façon, tous étant régulièrement autorisés à se promener librement à l’extérieur.

Certains chats étaient de vrais explorateurs. Un chat britannique appelé Max a fait près de deux kilomètres d’avant en arrière le long d’une route entre deux villages voisins – deux fois! Mais la majorité étaient des corps d’origine, s’éloignant rarement à plus de cent mètres de chez eux. En d’autres termes, ils ont utilisé leur propre arrière-cour, plus celle de quelques voisins, comme terrain de chasse. Les résultats sont dans la revue Animal Conservation. [Roland Kays, et al. The small home ranges and large local ecological impacts of pet cats]

Un seul chat de compagnie ne tue pas autant d’animaux qu’un chat sauvage pour survivre. Mais l’impact de l’animal se produit dans une zone beaucoup plus petite. Ainsi, dans une zone donnée, disons 100 mètres carrés, les chats de compagnie tuent entre deux et dix fois plus d’animaux que les prédateurs sauvages de taille similaire.

“Nous avons pu mettre cela en une sorte de monnaie, en une valeur du nombre d’animaux de proie qu’un chat de compagnie tue par hectare, en quelque sorte par zone, par an? Et c’est quelque chose que nous pouvons également estimer pour les prédateurs sauvages. Donc nous ont pu estimer cela pour un chat sauvage appelé le chat de la jungle, qui est à peu près de la même taille. Et ils tuent beaucoup plus par chat car ils doivent chasser pour obtenir tout ce qu’ils mangent, tandis que les chats de compagnie reçoivent leur bol de nourriture. Mais ils chassent sur une zone massive, par rapport aux chats de compagnie. “

Et à certains endroits, notamment en Californie, en Floride, en Australie et ailleurs, les chats constituaient une menace importante pour certaines espèces déjà en difficulté.

“D’une part, c’est une bonne nouvelle que les chats ne partent pas plus à l’étranger, mais c’est une mauvaise nouvelle qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact sur les animaux avec lesquels ils partagent de l’espace près de leurs maisons.”

Avec autant de tueries concentrées autour des maisons des gens, les effets positifs de la faune urbaine – comme la beauté des oiseaux chanteurs ou la façon dont les petits lézards peuvent contrôler les insectes nuisibles – pourraient être emportés précisément dans les zones où ces avantages sont les plus appréciés. Ainsi, lorsque les écologistes implorent les propriétaires de chats de garder leurs animaux domestiques à l’intérieur, les preuves scientifiques sont d’accord.

—Jason G. Goldman

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)