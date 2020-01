Nouvelles recommandations de vaccination du Ministère de la Santé contre l’épidémie de rougeole qui compte déjà 97 cas

Le ministère de la Santé a exhorté la population par la diffusion d’une nouvelle alerte épidémiologique mesures extrêmes pour assurer une plus grande sensibilité du système de surveillance, comme ça aussi optimiser l’opportunité et la qualité des mesures de contrôle en cas de suspicion de fièvre fièvre (EFE)”, –c’est la rougeole– mettre l’accent sur la vaccination dans toutes ces zones touristiques et la circulation virale.

À leur tour, ils ont recommandé à toute l’équipe de santé de «profiter de tous les contacts de la population avec le système pour contrôler les fiches de vaccination et remplir les calendriers dans les cas nécessaires afin d’atteindre une couverture satisfaisante et de réduire le nombre de personnes sensibles, empêchant ainsi la propagation de la maladie avec le risque conséquent de dissémination des cas de rougeole dans d’autres juridictions. »

La rougeole est une maladie virale hautement transmissible d’une personne à l’autre. Il se manifeste par de la fièvre et des éruptions cutanées. Elle peut entraîner de graves complications de la pneumonie et de l’encéphalite à une maladie peu fréquente, bien sûr évolutive et fatale, appelée panencéphalite sclérosante subaiguë. La rougeole est mortelle chez 1 à 2 enfants sur 1 000 qui tombent malades. Il n’y a pas de traitement spécifique pour la rougeole, cependant, un vaccin sûr et efficace est disponible et est inclus dans le calendrier national de vaccination de l’Argentine à l’âge de 12 mois et à l’entrée de l’école.

Situation épidémiologique en Argentine

Au cours de l’année 2019, un total de 97 cas de rougeole, 95 détectés en Argentine et 2 en Espagne. Sur les 95 cas enregistrés dans notre pays, les 7 premiers se sont produits entre les semaines épidémiologiques (SE) 8 à 33 et ont été définis comme des cas importés ou liés à l’importation. Depuis la 35e Semaine épidémiologique, qui a commencé le 25 août à ce jour, l’Argentine traverse la plus grande épidémie de rougeole depuis l’élimination de la circulation endémique du virus, atteinte en 2000 et certifiée en 2016 par l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS).

De la dernière semaine d’août à SE 52, 88 cas de rougeole ont été confirmés distribué aux endroits suivants: Buenos Aires (19), Merlo (17), Moreno (16), Le massacre (13), Ituzaingó (6), Lomas de Zamora (3), San Martín (3), Hurlingham (2), Vicente López (2), 3 février (1), Admiral Brown (1), Berazategui (1), Tiger (1), Lanús ( 1), Morón (1) et Quilmes (1).

Le génotype détecté dans les cas de cette épidémie est D8, lignée Mvs / Gir Somnath.IND / 42.16, largement diffusé dans la Région des Amériques. Les antécédents de vaccination dans les 88 cas survenus depuis SE 35 sont les suivants: 35 cas (40%) n’ont pas été vaccinés, 13 (15%) ne correspondaient pas à la vaccination par âge, 23 (26%) ne disposaient pas des données de vaccination et 10 (11%) avaient une dose et 7 (8%) cas avec deux doses. Sur les 88 cas, 18 (20%) ont nécessité une hospitalisation.

Situation régionale et mondiale

Dans la Région des Amériques, 14 des 35 États parties ont confirmé 18228 cas en 2019 et Deux pays ont rétabli la circulation endémique: Brésil et Venezuela. À ES 51, le Brésil présente la flambée la plus importante avec 15 957 cas confirmés et 15 décès. Selon le rapport officiel du pays; à la semaine 47, le principal État touché est celui de Sao Paulo avec 93% des cas. Il convient de noter que des flambées sont enregistrées dans les principales destinations touristiques telles que l’État de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Mina Gerais et les États du nord-est.

Zones avec des indications de vaccination élargies en Argentine:

Ville autonome de Buenos Aires (CABA) et régions sanitaires V, VI, VII et XII de la province de Buenos Aires.

• Région V: Campana, Escobar, Exaltation de la Croix, le général San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López et Zárate;

• Région VI: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Amiral Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela et Quilmes;

• Région VII: Gral. La Heras, Gral. Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero et Moreno;

• Région XII: Meurtre.

Nouvelles indications de vaccination

Pour les résidents de l’Argentine se rendant dans la ville autonome de Buenos Aires et / ou dans les municipalités concernées de la province de Buenos Aires:

Enfants de moins de 6 mois: il est suggéré de reporter et / ou de reprogrammer le voyage, car chez eux le triple vaccin viral est contre-indiqué et constitue le groupe d’âge le plus vulnérable.

Enfants de 6 à 11 mois: doivent recevoir une dose de vaccin viral double ou triple viral (“dose zéro”). Cette dose ne doit pas être prise en compte comme calendrier de vaccination calendaire. Ce vaccin doit être appliqué au moins 15 jours avant le voyage.

Enfants de 12 mois: Ils doivent recevoir une dose correspondant au calendrier.

Enfants de 13 mois à 4 ans inclus: ils doivent prouver au moins deux doses de vaccin triple viral.

Plus de 5 ans, adolescents et adultes: ils doivent prouver au moins deux doses de vaccin antirougeoleux (monovalent, double ou triple viral) appliqué après l’année de vie ou confirmer par une étude en laboratoire la présence d’anticorps contre la rougeole (IgG + sérologie contre la rougeole).

Les personnes nées avant 1965 sont considérées comme immunisées et ne doit pas être vacciné. Quant au les femmes enceintes, le ministère de la santé recommande de voyager si elles certifient au moins deux doses de vaccin avec composant rougeoleux (monovalent, double ou triple viral) appliqué après un an de vie ou confirmer par une étude en laboratoire la présence d’anticorps contre la rougeole (IgG + sérologie contre la rougeole). “Il n’est pas conseillé de se rendre chez les femmes enceintes sans antécédents vérifiables de vaccination ou sans anticorps antirougeoleux”, préviennent-ils.

Du ministère, ils insistent sur le fait que la vaccination avec double ou triple virale ne doit PAS être appliquée chez les femmes enceintes et / ou en âge de procréer, la grossesse doit être évitée dans les trois mois suivant la vaccination. N’oubliez pas non plus que le vaccin est contre-indiqué chez les personnes immunodéprimées. Tout vaccin appliqué avant un voyage dans des zones à indication étendue ou à circulation virale établie doit être appliqué au moins 15 jours avant de sa réalisation.

Conseils aux résidents argentins qui voyagent à l’étranger avec des zones de circulation virale:

Enfants de moins de 6 mois: il est suggéré de reporter et / ou de reprogrammer le voyage, car chez eux le triple vaccin viral est contre-indiqué et est le groupe d’âge le plus vulnérable.

Enfants de 6 à 11 mois: en cas d’impossibilité de reporter le voyage, ils devraient recevoir une triple dose de vaccin viral, “dose zéro”. Cette dose est supplémentaire et ne doit pas être prise en compte dans le calendrier de vaccination. Il est recommandé de ne pas voyager à l’étranger.

Enfants de 12 mois: Ils doivent recevoir une dose correspondant au calendrier.

Enfants de 13 mois à 4 ans inclus: doivent prouver au moins 2 doses de vaccin triple viral.

Plus de 5 ans, adolescents et adultes: ils doivent prouver au moins deux doses de vaccin antirougeoleux (monovalent, double ou triple viral) appliqué après l’année de vie ou confirmer par une étude en laboratoire la présence d’anticorps contre la rougeole (IgG + sérologie contre la rougeole).

Femmes enceintes: il est recommandé de voyager si au moins deux doses de vaccin contre la rougeole sont créditées (monovalent, double ou triple viral) appliqué après l’année de vie ou confirmer par une étude en laboratoire la présence d’anticorps contre la rougeole (IgG + sérologie contre la rougeole). Voyager chez les femmes enceintes sans antécédents de vaccination prouvés ou sans anticorps antirougeoleux n’est pas recommandé.

Recommandation spéciale pour les équipes de santé à travers le pays

Toutes les personnes travaillant au niveau des soins ils doivent prouver l’application de deux doses de vaccin contre la rougeole, après un an de vie (monovalent, viral double ou triple). Alternativement, l’immunité avec une sérologie IgG positive pour la rougeole peut être établie.

Surveillance épidémiologique

Cas suspect: Patient présentant de la fièvre (température axillaire supérieure à 38 ° C) et une éruption cutanée, ou tout cas dans lequel le professionnel de la santé soupçonne la rougeole ou la rubéole.

Modalité de surveillance: Notification immédiate nominale: Tout cas suspect doit être notifié au Système National de Surveillance Sanitaire via SNVS 2.0, dans les 24 heures suivant sa détection, par avance par téléphone à l’autorité locale responsable des premières actions de blocage.

Préparation des services de santé

Protocole de soins et d’isolement des patients: les effecteurs de santé doivent disposer de protocoles de soins pour garantir leur isolement respiratoire et l’attention immédiate d’un cas suspect, ainsi que les lignes directrices pour leur diagnostic et leur suivi.

Activités dans un cas suspect

«Tenant compte de la période actuelle des vacances, du mouvement des personnes vers les zones touristiques et du risque de dissémination des cas de rougeole qui en découle dans d’autres juridictions», le Ministère de la Santé recommande de «sensibiliser l’équipe sanitaire à la surveillance des cas suspects pour le déclenchement immédiat des actions de contrôle». “Stimuler la population générale pour une consultation rapide des effecteurs de santé en présence de fièvre et d’éruptions cutanées est essentiel pour contenir cette épidémie”, dit-il à la fin du dernier bulletin épidémiologique.