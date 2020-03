Nouvelles sur le coronavirus et autres aspects intéressants

Aide fédérale au coronavirus pour accueillir des familles affectées aux États-Unis En Géorgie, les grands-parents reçoivent une assistance sociale en cas d’urgence sanitaire. Le kit de détection des coronavirus coûterait environ 100 $ dans les cliniques privées.

Cette semaine, les informations sur le coronavirus se sont propagées comme une traînée de poudre aux États-Unis via diverses sources d’information.

Parmi les nouvelles concernant le coronavirus, il ressort que le gouvernement des États-Unis, par l’intermédiaire de son président Donald Trump, avait déclaré que certains médicaments demandés pour un autre type de maladie avaient un effet positif sur les personnes infectées, et a également notifié qu’il apporterait une aide financière à ces familles. par Coronavirus.

On parle d’un montant de 1 000 $ par personne et de 3 000 $ par famille, mais pas pour les sans-papiers, car ce n’est que pour les citoyens et résidents américains.

Photo / Capture MH

Aide sociale aux grands-parents plus âgés

Dans tout le pays, les habitants aident les personnes âgées incapables de se mobiliser ou d’éviter la contagion, ce sont d’autres nouvelles du coronavirus qui apporte sensibilité et travail humanitaire face à la crise.

Guadalupe Ortiz, qui est membre d’une fondation qui aide les grands-parents à acheter de la nourriture ou des médicaments dans l’État de Géorgie, à Atlanta, a déclaré; Ils reçoivent des dons pour aider ces grands-parents de divers comtés de la ville.

Différentes écoles fournissent de la nourriture à toutes les personnes de moins de 18 ans, la seule condition pour qu’elles soient accompagnées par leurs parents dans leurs véhicules pour avoir un meilleur contrôle, ce sera dans tous les comtés des États-Unis de 10h00 à 1h00. : 00p m.

Le kit de détection de coronavirus coûterait environ 100 $

Entre autres nouvelles sur le coronavirus, Mundo Hispánico a interviewé le Dr Richard Mendoza, directeur général du Norcross Medical Center de Géorgie, qui a annoncé que le kit pour arrêter l’infection pourrait coûter environ 100 $ à la clinique privée.

En médecin, il a insisté sur le fait que le test ne serait appliqué qu’aux personnes présentant des problèmes respiratoires, conformément aux ordres du département américain de la Santé.

De même, il a souligné que dans les prochains jours, ils recevront les kits nécessaires pour commencer leur demande au Norcross Medical Center.

Photo / Capture MH

Communauté d’immigrants la plus vulnérable

D’autres nouvelles sur le coronavirus cette semaine font référence à la communauté immigrée qui est la plus vulnérable.

Une grande inquiétude est tissée chez les immigrants illégaux aux États-Unis, car ils n’ont pas de sécurité sociale au moment de contracter Covid-19, puisque le président Donald Trump a déclaré qu’il n’avait pas autorisé les personnes infectées à entrer dans le pays.

Plusieurs organisations d’immigrants aux États-Unis sont concernées, car beaucoup vivent au jour le jour et sans assurance maladie et, jusqu’à présent, le gouvernement américain ne les a pas prises en considération.

Adelina Nicholls, directrice exécutive de GLAHR: “nous sommes conscients que de nombreux immigrants n’ont pas d’assurance maladie et d’autres avec une faible portée à certains services médicaux”, les services de santé sont un droit humain, où il y a des règles si vous avez des symptômes, fréquenter le centre de santé sans crainte.

Ce que vous ne saviez pas sur le coronavirus

Le coronavirus ou covid-19, est un virus originaire de la ville de Wuhan en Chine fin 2019, après l’arrivée de plusieurs personnes atteintes de pneumonie au centre de santé et après plusieurs études, les médecins ont affirmé qu’il s’agissait un nouveau virus.

Les personnes qui souffrent d’une pathologie sont celles qui sont les plus susceptibles de l’obtenir, car les personnes âgées sont plus à risque.

Photo / Capture MH

Cependant, cela ne réduit pas les niveaux de risque chez les jeunes et les adolescents.

La recommandation des médecins est un bon lavage des mains, portez un masque facial (masque), évitez tout contact physique et ne quittez pas la maison si nécessaire.

Cette propagation dans toute la province puis dans toute la Chine, le gouvernement décide de faire une clôture épidémiologique, mais il était trop tard, il avait déjà franchi la frontière et les premiers cas ont été enregistrés en dehors de la Chine, comme en Corée du Sud, Puis l’Italie rejoint l’Europe, l’Iran par le Moyen-Orient et atteint enfin l’Amérique.

