Novak Djokovic a remporté le premier set contre Roger Federer pour les demi-finales de l’Open d’Australie

Roger Federer a commencé les premiers points du tout ou rien, le Suisse avait plus de services gagnants et a réussi à briser le service de Novak Djokovic dans les deuxième et quatrième matchs, imposant son rythme sur le Serbe. Federer a laissé échapper le huitième match, ce qui était une excellente possibilité de clôturer le set. Il s’est détendu et a frappé Djokovic pour reprendre le jeu avec un score de 4-5.

Celui de Bâle a perdu tout l’avantage qu’il avait pris au départ. Après la pause du Serbe, il a maintenu son service et égalé le match par le bas. Loin de démontrer la force des premiers matchs, le Suisse a assisté à la reprise de son rival, ce qui l’a contraint à étirer le premier set jusqu’au bris d’égalité. Enfin, le Serbe, qui avait commencé avec un 1-4 contre, a pu récupérer et clôturer le premier set en sa faveur 7-6 (7-1)

Après avoir été soigné par le personnel médical à la pause (en raison d’un inconfort musculaire à la jambe droite), Roger Federer a commencé avec de nombreuses erreurs non forcées le deuxième set, en même temps que la figure de “Nole” était agrandie avec sa confiance.

Novak Djokovic et Roger Federer sont mesurés par le première demi-finale masculine de l’Open d’Australie. Les Serbes et les Suisses font face à leurs croix numéro 50 à la recherche de la définition du premier Grand Chelem de l’année (televisa ESPN et ESPN Play).

Au début, le helvétique, numéro 3 mondial, a conservé son service et a immédiatement brisé les Balkans, deuxième du classement, alors Federer est allé 2-0 dans le premier set.

Djokovic s’est qualifié pour les demi-finales en battant le Canadien Milos Raonic (35) 6-4, 6-3 et 7-6 (7-1 le tie-break), en deux heures et 49 minutes de jeu. De son côté, Federer a fait une passe difficile contre l’Américain Tennys Sandgren (100) par 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10-8) et 6-3, après avoir sauvé 7 balles de match et après trois heures et 31 minutes de jeu.

Roger a de nouveau touché l’élimination, comme au troisième tour devant le local John Millman, exemple dans lequel aurait dû retracer un 4-8 dans le super tie-break du dernier quart pour obtenir la victoire.

C’est lui 50e épreuve de force entre Novak Djokovic (32 ans) et Roger Federer (38 ans), avec avantage pour le Serbe de 26 victoires contre 23. Pendant ce temps, à l’Open d’Australie, ils avaient traversé quatre fois, avec Djokovic 3-1 dans l’histoire.

Les protagonistes de la demi-finale restante seront définis parmi l’Autrichien Dominic Thiem (5), qui a éliminé Rafael Nadal (1) par 7-6 (7-3 tie-break), 7-6 (7-4), 4 -6 et 7-6 (8-6), après quatre heures et 10 minutes de jeu, et l’Allemand Alexander Zverev (7), qui a battu le Suisse Stanislas Wawrinka (15) par 1-6, 6-3, 6 -4 et 6-2, en deux heures et 19 minutes.