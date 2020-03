Le Serbe Novak Djokovic a publié dimanche un message sur ses réseaux sociaux, demandant aux gens, entre autres, “d’aider les médecins” qui travaillent avec les personnes infectées par le coronavirus, et recommande qu’ils ne soient pas dépassés “suite qu’eux. “

Le message, accompagné d’une photo dans laquelle vous pouvez voir sa femme Jelena Ristic et ses fils Stefan et Tara faire leurs devoirs, ‘Nole’ commente qu’il prie pour la santé et la guérison de chacun.