Novak Djokovic cherche à défendre le titre de l’Open d’Australie et à récupérer le numéro un face au prometteur Dominic Thiem: time and TV

Le serbe Novak Djokovic (2e) affrontera l’Autrichien Dominic Thiem (5e) à la fin de Open d’Australie Avec deux gros buts devant. Nole ne cherchera pas seulement à défendre le titre remporté en 2019, mais aura également l’opportunité de redevenir numéro un mondial. Pour atteindre ses objectifs, il doit battre l’Autrichien, qui arrive en ascension franche et avec l’intention de remporter son premier gros titre.

Le match, qui se jouera au stade Rod Laver Arena, commencera à 5.30 (heure argentine) et mettra en vedette la transmission de ESPN

L’Autrichien a pris le gros coup en quart de finale en éliminant le numéro un mondial, Raphael Nadal. La chute prématurée de l’Espagnol est ce qui permet à Nole de rêver de récupérer le haut du classement, qu’il détenait jusqu’à fin octobre de l’année dernière.

De plus, Nole, 32 ans, tentera d’obtenir son huitième titre à Melbourne et le 17e Grand Chelem de sa carrière. Cela cherchera à approcher Roger Federer (20) et Rafael Nadal (19), qui sont les premiers vainqueurs historiques.

Ce sera un duel de consacré avant un rival en ascension franche. À 26 ans, Thiem veut couronner son grand moment avec un gros titre. Ce sera sa troisième chance, après avoir chuté lors des finales de Roland Garros 2018 et 2019. La saison dernière, Dominic a ajouté cinq titres (dont Indian Wells, le premier 1000 Masters de sa carrière).

L’histoire entre les deux joueurs est assez uniforme. Ils se sont rencontrés dix fois, avec six victoires du côté de Djokovic et quatre pour Thiem. Cependant, un fait trompe le numéro cinq du classement: en 2019, ils ont affronté trois fois, avec une victoire pour le Serbe (1000 Masters de Madrid) et deux pour l’Autrichien (Roland Garros et London Masters).