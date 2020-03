Nuit de noces mortelle entre les mains d’une petite amie de l’enfer, par Mario Guevara

Chronique: Nuit de noces mortelle entre les mains de la mariée de l’enfer. La nuit de noces de cet Hispanique n’a jamais été ce à quoi il se serait attendu. David Mamani est décédé la nuit qui aurait dû être plus spéciale pour lui.

David Mamani, 29 ans, a ajusté sa cravate rouge sur sa chemise noire. Il se regarda dans le miroir. Sourit. Il enfila sa veste et prit une profonde inspiration. C’était leur jour de mariage.

Katherine Cortez, 26 ans, était nerveuse alors qu’ils finissaient de mettre sa coiffure de mariée. Dernières touches de maquillage. Déjà le moment. Quelqu’un lui a tendu le bouquet de mariée.

Quand elle est arrivée à la cérémonie, David attendait déjà. Il avait un sourire indiscipliné sur son visage. Il était nerveux et heureux. Ils avaient prévu ce jour-là avec Katherine il y a bien longtemps, à travers épais et mince.

Malgré leur relation avec des hauts et des bas, ils ne sont plus qu’à quelques secondes de devenir mari et femme.

Ils étaient resplendissants.

La famille les regarda avec admiration. Un peu moins. Il y avait ceux qui doutaient que ce mariage durerait parce que la nature explosive de Katherine compliquait les choses à plusieurs reprises.

Mais il fallait parier que ça marcherait. Ils avaient également déjà une petite fille en commun.

Alors, tout le monde a regardé les deux faire un pas important dans leur vie. Personne ne s’y est opposé et la cérémonie s’est terminée par un baiser et des applaudissements.

Puis sont venus les bonbons, la fête, les rires et l’alcool.

Ils ont dansé et bu comme si c’était le dernier jour. Vous avez dû en profiter pendant que vous le pouviez. Le coronavirus était une menace en peu de temps et il était temps d’en profiter. Demain serait un autre jour et une autre histoire.

David et Katherine souriaient tout le temps, ils avaient l’air heureux.

Peut-être qu’à quelques reprises, elle le regarda. Des choses à leur sujet.

La fête a pris fin et les mariés se sont retirés pour leur nuit de noces.

Ce n’était que du rire, des plaisanteries taquines d’amis et de la famille et des souhaits pour une bonne vie ensemble.

Et ils sont rentrés chez eux, enfin seuls.

Mais ils avaient beaucoup bu.

Et cela a amené un argument qui s’est terminé par un combat.

Nuit de noces mortelle entre les mains d’une petite amie de l’enfer (VIDEO)

Alcool + bagarre + un couteau d’un tout nouvel ensemble de couverts qui leur avait été donné par leur mariage.

Katherine était furieuse. David aussi. Ils se sont attaqués, ils se sont insultés. Alors, toujours dans sa robe de mariée sur le lit, elle a attrapé le tout nouveau couteau et l’a poignardé dans la poitrine de son mari.

David ouvrit les yeux de surprise. Katherine recula d’un pas.

David s’est effondré avec un gargouillis compréhensible.

Katherine a commencé à pleurer fort. “David, David, Daviiiiid!”

Mais c’était fait.

La nuit de noces est devenue une nuit de sang.

Nuit de noces mortelle entre les mains d’une petite amie de l’enfer (PHOTOS)

C’est arrivé en Bolivie, mon frère, le week-end dernier. Ce sont ces tragédies qui surviennent lorsque la violence, les rancunes et les armes se mélangent. Encore une fois une tragédie sanglante qui n’a aucune explication. Ce qui aurait dû être le début d’une famille, s’est terminé par un cauchemar d’enfer.

Quelle absurdité. Encore une fois, la réalité me dépasse.

Merci d’avoir lu mon rapport aujourd’hui, je vous attends demain, comme toujours.

Note de l’éditeur: cette chronique est basée sur un cas réel et contient des éléments fictifs typiques de ce genre.