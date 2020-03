“O que arde” triomphe à Mestre Mateo avec six prix | Culture et divertissement

Le film “O que arde” a été le grand gagnant ce soir des XVIII Mestre Mateo Awards de l’audiovisuel galicien en remportant six prix sur les douze qu’il a choisis, parmi lesquels il a été reconnu pour le meilleur long métrage et la meilleure réalisation pour Óliver Laxe.

“O que arde”, produit par Miramemira, 4A4, Kowalski Films et Tarantula, a été le plus reconnu lors d’un gala organisé au Palais de l’Opéra de La Corogne, où son réalisateur, Óliver Laxe, a évoqué le beau temps du tournage en remerciant les producteurs et les acteurs “cette aventure”: “Nous avons tellement grandi en faisant ça!”.