Obama parle d’une politique scientifique

Plus tôt dans la journée du 14 avril, l’ancien président Barack Obama a publié une allocution de 12 minutes dans laquelle il a approuvé Joe Biden à la présidence. Pas de surprise là-bas. Et la plupart des discours portaient sur la politique. Une partie, cependant, concernait la politique. Bien sûr, vous ne pouvez pas dissocier complètement politique et politique. Mais voici trois courts extraits d’Obama que je pensais appropriés pour un lieu scientifique à partager:

«Les vastes inégalités créées par la nouvelle économie sont plus faciles à voir maintenant, mais elles existaient bien avant le déclenchement de cette pandémie. Professionnels de la santé, enseignants, chauffeurs-livreurs, commis d’épicerie, nettoyeurs – les gens qui font vraiment fonctionner notre économie – ils ont toujours été essentiels. Et depuis des années, trop de gens qui font le travail essentiel de ce pays sont sous-payés, stressés financièrement et reçoivent trop peu de soutien. »

«Nous devons ramener les États-Unis à l’Accord de Paris et diriger le monde dans la réduction de la pollution qui cause le changement climatique. Mais la science nous dit que nous devons aller beaucoup plus loin. Qu’il est temps pour nous d’accélérer les progrès sur de nouvelles initiatives vertes audacieuses qui font de notre économie un innovateur en matière d’énergie propre, nous font économiser de l’argent et assurent l’avenir de nos enfants. »

«Les pandémies ont un moyen de couper à travers beaucoup de bruit et de rotation pour nous rappeler ce qui est réel et ce qui est important. Cette crise nous a rappelé que… les faits et la science sont importants. »

—Steve Mirsky

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)