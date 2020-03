Odalys Ramírez teste positif pour le coronavirus

Odalys Ramírez a déclaré qu’elle subissait un test de dépistage du coronavirus. Elle a ensuite confirmé qu’elle était positive et ses collègues ont été renvoyés chez eux pour une mise en quarantaine préventive.

Odalys Ramírez a elle-même révélé qu’elle avait décidé de se soumettre au test du coronavirus car elle présentait certains symptômes de la maladie.

Maintenant, il confirme à travers les réseaux sociaux que le résultat a été positif.

“Bonjour à tous. Hier, j’ai passé le test COVID19 et je suis ressorti positif. Je suis déjà isolé. Prendre toutes les mesures avec ces nouvelles informations. Sauf que j’ai fait très attention pendant 3 semaines. Sans oublier, cela m’a touché et ici je partage mon expérience. “, A écrit la présentatrice sur son compte Instagram.

«J’espère que cela aide à continuer de sensibiliser. Prenez bien soin de vous et des gens qui vous entourent. Merci d’avance pour les bons vœux! », A conclu Ramírez.

Pendant le programme Hoy, l’hôte Andrea Legarreta a déclaré: «Nous venons d’être informés, et bien Odalys directement, qu’un premier test a été fait pour voir si COVID-19 et ce premier test

C’est sorti positif (…) et bon, la validation de la même chose manque toujours, ce qui sera ce soir ou plus tard demain matin.

Andrea a ensuite donné quelques détails sur la santé de son collègue. “Elle va bien, mais évidemment par précaution pour tous ceux qui ont été en contact avec elle car

Il sera sous observation, chez lui, en quarantaine, et bien, cher Odalys, et nous souhaitons le meilleur pour l’équipe “Tell Me Now”, nous serons très conscients que vous communiquez. “

Legarreta a également signalé que son partenaire Paul Stanley a été isolé du programme et restera en quarantaine à titre préventif, car malgré sa collaboration avec Odalys, il n’a pas

vous n’avez aucun symptôme de la maladie.

«Notre cher Paul, qui travaille aussi avec eux sur« Cuéntamelo Ya! … À LA FIN », car il vient également de prendre sa retraite, maintenant c’est une quarantaine nécessaire pour protéger tous ceux qui continuent à travailler ici à Televisa, et pour qu’ils se portent bien».

Immédiatement après, Odalys a elle-même partagé une vidéo sur les réseaux sociaux pour signaler qu’elle reste pour l’instant isolée chez elle et que ses symptômes sont très légers, qu’elle n’a même pas eu de température, elle espère donc récupérer rapidement.

À son tour, Patricio Borghetti a partagé une vidéo garantissant qu’après le test positif de sa femme, lui aussi sera testé pour le COVID-19, bien qu’un médecin lui ait dit que c’était

pratiquement un fait que j’avais la maladie.

Le public réagit aux nouvelles

Bien que Paul Standley ait été retiré de l’étude, certains supporters ont déclaré dans le post de Hoy que peut-être toute l’équipe était en danger.

“L’ensemble du forum doit être mis en quarantaine”, “Eh bien alors tout le monde doit se retirer”, “Andrea a l’air nerveuse, si Paul était là et c’était contagieux, ça valait tout la télévision”, “Eh bien, testez-moi tout le forum! Pour qu’ils commencent avec les plus grandes précautions »,« Mais maintenant, toute l’équipe est en danger »,« Maintenant, arrêtez de diffuser des programmes et tout le monde devrait passer le test … », ont-ils déclaré.

“Mais que diriez-vous la semaine dernière, tout le monde là-bas dans l’émission se donnant des baisers et des câlins? Vous n’avez pas pris les mesures de précaution et le pire, c’est que vous influencez beaucoup de gens. Ce sont les conséquences, messieurs, et j’espère qu’avec cela, les piles seront mises. »Un adepte a affirmé.

“Alors ça doit être! s’ils en sont proches, ils doivent mettre en quarantaine pour voir son évolution et minimiser les infections! », ajoute Caroline Barrios.

Bien que d’autres aient simplement douté de la véracité des informations diffusées sur l’émission.

“On ne peut plus vous croire”, “Hahahaha comment ils s’y prêtent”, “Ne croyez pas en ce qu’ils disent être des commères.”, “Vil mensonge que vous détestez n’a rien. Ils veulent juste attirer l’attention. “

Avec des informations d’Agencia México.