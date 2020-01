“Odorama”, ou comment connaître notre passé et notre avenir à travers les odeurs

Odorama (Taurus) est une enquête fascinante du journaliste scientifique Federico Kukso —L’auteur de The Bath n’a pas toujours été comme ça et tout ce que vous devez savoir sur la science, entre autres titres — dans lequel, à partir d’une idée peu explorée, telle que l’enquête sur les odeurs à différents moments de l’histoire, présente appréciations sur le début de l’univers, les dinosaures, la façon dont les hommes chiffrent les messages divins dans différents arômes, la manière dont les odeurs sont des preuves de la diversité culturelle, l’odeur des planètes, les possibilités de penser à l’avenir.

“Quand j’ai pensé à ces histoires”, explique Kukso lors d’une réunion organisée par Ticmas – l’interview peut être vue sur la chaîne YouTube de la plateforme éducative – “J’ai couru vers l’humanité du centre: je pense à l’odeur comme un personnage présent du Big Bang et qui nous survivra”.

Heureux ceux qui croient sans avoir senti

Séparé en trois sections – “Odeurs d’hier”, “Odeurs d’aujourd’hui” et “Odeurs de demain” -, le livre part de l’odorat et de l’odorat pour expliquer les raisons et les réactions des différentes cultures. “C’est une sorte de dénaturalisation de ce à quoi nous ne pensons même pas”, explique Kukso, “car la question de l’odorat est totalement couverte aujourd’hui.” En ce sens, la chose habituelle est de penser que nous pouvons percevoir des millions de couleurs qui abondent dans la nature, mais avant les odeurs, nous croyons seulement qu’il y a une petite palette.

La prééminence de la vue sur l’odorat a été établie au XVIIe siècle avec la révolution scientifique. “A cette époque”, poursuit Kukso, “une sorte de classement des sens est fait et l’œil est intronisé comme l’organe à partir duquel le monde doit être exploré. Le télescope apparaît. Nous commençons à utiliser des métaphores visuelles: Lumières, Illuminisme, science comme lumière dans l’obscurité. »

Peut-être que l’une des causes de cette préférence pour la vue est parce que, comme le dit bien le livre, les odeurs étaient le moyen d’établir un dialogue avec les dieux. Égyptiens, juifs, chrétiens et autres cultures pensaient le divin par rapport à l’odorat. “Ils pensaient que les divinités étaient des êtres parfumés”, explique Kukso. «Ce qui est intéressant, c’est comment l’encens fait monter la prière. C’est pourquoi le parfum, avant d’être un objet de luxe ou de vanité, était une forme de communication avec le divin ».

Chaque parfum est politique

«L’odeur n’est pas un sentiment de distance, mais d’intimité», explique Kukso et, à partir de cela, elle peut également être interprétée comme un moyen de valoriser et d’accepter les différences culturelles: «Révéler la diversité olfactive», poursuit-il. “Dans les premières années de notre vie, on nous apprend quelles sont les odeurs riches et quelles sont les laides. Bien qu’il y ait certaines odeurs, comme celle de la nourriture en décomposition, l’odeur de la mort, à laquelle nous sommes programmés pour savoir qu’elles sont mauvaises parce que notre vie en dépend, il y en a d’autres qui sont déterminées par chaque culture. »

Du lait d’amande de Cléopâtre au canal n ° 5 de Marilyn Monroe, en passant par les grands marchés de parfums de Perse, Venise et Paris, l’histoire montre que la façon dont nous décidons de sentir est une préoccupation beaucoup plus profonde que C’est ce que l’on croit. Des parfums qu’Alexandre le Grand a utilisés à l’eau de Cologne que Napoléon a imposée en contraste avec les huiles de la royauté, il y a une dimension politique qui joue dans l’odeur.

Certaines sociétés sont plus «odorophobes» et d’autres plus «odorophiles». Aux États-Unis, il est très mauvais d’utiliser de l’eau de Cologne pour se rendre au travail. La société argentine, peut-être à cause de l’héritage européen, est plus odorophile.

«Mettre l’histoire dans la loupe de l’odorat», explique Kukso, «nous permet de voir les grandes mutations de la gastronomie, de l’hygiène, de l’urbanisation. Derrière chaque odeur se cache une histoire, il y a un univers à raconter et à raconter des histoires fascinantes. Par exemple: pourquoi ne se sont-ils pas baignés à Paris? Jusqu’au XIXe siècle, on pensait que les maladies étaient transmises par de mauvaises odeurs. Ce n’est que grâce à Pasteur que le concept de la pensée germinale. Les mauvaises odeurs qui émanaient des égouts, des marécages, des champs de bataille étaient une menace invisible. Les gens ne se baignaient pas parce qu’ils pensaient que l’eau ouvrait les pores et permettait aux maladies d’entrer. »

Chaque ville – et chaque quartier – a un arôme particulier. Lorsque vous visitez une nouvelle destination, vous devez être conscient non seulement des yeux mais du nez. À quoi ressemble Buenos Aires? “Pour épuiser les tuyaux, comme la plupart des grandes villes”, explique Kukso. “Et ça ne sent pas depuis vingt ans maintenant: il y a moins de fleuristes et plus de voitures.”

Et si on allait dans l’espace? La lune sent la poudre à canon; Vénus, soufre ou œufs pourris. Jupiter, composé de gaz, sent le soufre et l’ammoniac. Comme le télescope Herschel l’a détecté, la nébuleuse d’Orion sent le poisson pourri ou le pipi pour chien.

La femme fatale qui nous séduit par son parfum, l’arôme du four qui ouvre notre appétit, le parfum des pêches, l’odeur de la pluie et celle de l’herbe fraîchement coupée. Y a-t-il une odeur plus riche que la nouvelle voiture? «D’après la psychologie, l’effet qui a déclenché l’achat d’une voiture a été étudié», explique Kukso. «L’odeur d’une nouvelle voiture est le résultat de la décomposition des odeurs du plastique, du cuir et des matériaux de la cabine. Le plus drôle, c’est qu’en Chine, les gens détestent l’odeur d’une nouvelle voiture. Ford pense donc à faire ce qui est possible pour ne pas l’avoir.

L’odeur, en tant que construction sociale, transmet des informations. “Vous devez prétendre sentir le monde”, conclut Kukso.