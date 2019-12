oeil Pyrotechnie: avec des bouchons sont responsables de lésions oculaires dans les célébrations

Selon les statistiques de la Division Ophtalmologie de l'Hôpital de Clinicas, 75% des lésions oculaires dans les périodes de Noël et Nouvel An sont causés par une mauvaise manipulation de la pyrotechnie15% par des bouchons boissons gazeuses et 15% pour la violence sociale, les accidents de la circulation et l'excès d'alcool (combats, couteaux blessures et des balles manqué).

« La vérité est qu'il n'y a pas de feux d'artifice de sécurité, même les plus inoffensifs peut provoquer une sorte de blessure qui compromet la vision, Même à la cécité. La plupart des cas sont bénins, mais les blessures graves et des lésions oculaires graves sont également enregistrés « , a déclaré le Dr Federico Basbus, Département d'ophtalmologie.

Il faut aussi tenir compte des blessures par des bouchons en plastique, en particulier, qui pousse habituellement soudainement à couper le joint.

"Produites par des bouchons Lesions être par une blessure directe au globe oculaire à l'étanchéité enlevé de sécurité. La plupart sont graves, génèrent des hémorragies internes de l'œil, et les complications de la rétine, « il a dit ophtalmologiste Roger Ribes Escudero, du département d'ophtalmologie de l'hôpital allemand, qui a recommandé » de ne pas laisser sortir le liège et voler dans son chemin peut rebondir et l'oeil de quelqu'un d'impact. Avec un Maneuver dishtowel d'avoir plus de contrôle et ouvrir doucement la bouteille. En cas d'accident, aller au centre le plus proche ophtalmologiques ».

les blessures pyrotechniques peuvent être légers, tels que des érosions conjonctivales ou des ulcères, des brûlures, des paupières ou graves, tels que des trous ou des salves du globe oculaire. Ces complications nécessitent une intervention chirurgicale et, dans la plupart des cas, laisser des conséquences irréversibles dans la vision. "Ils peuvent se produire dans la personne qui enflamme l'explosif, mais aussi sur ceux qui les entourent En raison de l'expulsion des particules qui atteignent plusieurs mètres à grande vitesse. La situation se détériore lorsque des explosifs sont placés dans des conteneurs tels que des bouteilles, des boîtes ou des briques, car les particules de libération de rafale dans toutes les directions « , a déclaré Ribes Escudero.

Sur l'utilisation de la pyrotechnie, Basbus conseillé « comme la principale mesure de prévention, il est conseillé de ne pas acheter ou utiliser des pièces pyrotechniques ». Si elle est utilisée, elle doit être achetée auprès autorisée et local approuvé. En outre, il doit toujours être à l'air libre et claire, à l'extérieur.

« Pas besoin d'entrer la fusée dans des bouteilles, des boîtes de conserve et peuvent exploser pour chasser les puces. La ingesta de alcohol es otro de los factores a tener en cuenta, ya que la persona pierde reflejos y se potencia el riesgo de accidentarse”, sostuvo el especialista y recordó prestar atención a los más chicos, que suelen ser los más expuestos.

"Face à une situation d'urgence première chose est d'aller à un centre de santé spécialiséDans l'hôpital de Clinicas nous appelons 24 ophtalmologiques heures. Comme premières mesures d'aide, il faut laver la zone de l'accident avec du sérum physiologique ou de l'eau minérale et la couverture avec de la gaze stérile sans gouttes ou onguents lieu « terminé.

En tanto Ribes Escudero recomendó « Ne compresse pas les yeux jusqu'à ce que l'ophtalmologiste défaussez l'existence de perforation oculaire ».

La Dr. Maria Martha Pesaresi, MN 87521, titulaire médical 26 ans de zone d'urgence de la Hôpital Pedro Ophtalmologique Lagleyze et directeur médical de chirurgie clinique et Oculaire SCOCI, Il a expliqué dans le dialogue avec Infobae« Dans les boissons gazeuses, les bouchons peuvent laisser des bouteilles à une vitesse de 70 kilomètres par heure au sujet et en raison de la taille du même si elle frappe dans les yeux peut causer des dommages graves, ainsi que la cause de l'acuité permanente a diminué visuel ».

« Le coup d'Etat engendre généralement des saignements dans la partie antérieure et la chambre postérieure de l'œil, ce qui conduit à la perte de vision et possible augmentation de la pression oculaire et à moyen terme peut générer des cataractes traumatiques et nécessitent une nouvelle intervention chirurgicale », at-il ajouté.

« Bien qu'il n'y ait pas de statistiques officielles, a qui ont récemment quelque peu diminué le nombre touchés par ces accidents », a déclaré Pesaresi. “Sin embargo aún así son muchos los accidentados debido a la comercialización de pirotecnia no autorizada por la la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC)”,especificó.

Ce que nous savons est sûr que 70% des victimes d'accidents sont des mineurs et des pièces pyrotechniques, le reste sont des adultes qui sont divisés entre le liège et les blessures des combats.

gardes ophtalmologiques Lagleyze Hospital et l'Hôpital Sainte-Lucie dans la capitale fédérale fonctionnent 24 heures et sont prêts à répondre à la demande découlant aux parties.

Selon le médecin Pesaresi il a conseillé, "Ne visez jamais le bouchon sur le visage, ou qui ouvre la bouteille, ou un point à quelqu'un d'autre et il est conseillé d'être prudent lorsque le métal est l'assurance souscriteComme lorsque la bouteille est gelée peut sauter joint juste en liège est retiré. Il est également important d'être prudent avec des bouteilles de bière congelés depuis Chapitas peuvent aussi aller dur ".

Gustavo Bodin, secrétaire ophtalmologiste du Conseil argentin d'ophtalmologieIl dit Infobae« Parfois, la libération simple d'un des tours au fil contenant de l'alcool de bouchons génère une pression qui fait le bouchon spontanément sans que les gens à ne rien faire. »

Dr Bodin a précisé que « les bouchons en plastique sont plus dangereux parce qu'ils sont plus glissants, ont plus de pression; Le cidre a plus de pression que d'autres boissons. Si, à ce moment-là la direction du pic de la bouteille elle-même correspond à une personne peut entraîner des lésions oculaires graves. La velocidad es muy importante, y la masa de un corcho es importante. Si la pâte remplie, l'oeil peut souffrir d'une explosion due à la compression et l'impact rend le bouchon sur le globe oculaire ».

Les professionnels de lésions observées santé sont très variables, en fonction de l'objet lui-même coller, mais Ils sont toujours sérieux. La taille de l'objet est très important, lorsque vous avez la même orbite -structure ósea- qui héberge les yeux. « Le liège est assez petit et lourd », a insisté le Dr Bodin.

«J'insiste toujours que ce qui doit toujours être prudent lorsque vous retirez le bouchon d'étanchéité ou d'un fil pour éviter les accidents, » il a recommandé l'ophtalmologiste, qui a également ajouté: « Selon les structures oculaires endommagées peuvent varier la récupération , un traumatisme contondant sont souvent plus graves que le perforateur ne pas être en mesure de déplacer l'oeil peut atteindre le point de rupture ".

Selon Bodin, il a dit: « Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de lésions oculaires ou d'un traumatisme frappe produit ou produit des combats émoussés personnes en état d'ébriété. »

Lorsque ces cas se produisent dans les gardes de l'œil, on observe que dans le cas d'accidents causés par des feux d'artifice peut être quelque chose de la brûlure des paupières, jusqu'à l'éclatement du globe oculaire, et les blessures peuvent venir à être très sérieux et permanent. Dans le cas des éventualités par corchazos peut également provoquer une perte temporaire de la vision ou permanente, en fonction du degré d'impact de la même sur le globe oculaire.

Pesaresi pour le médecin, "l'évolution dépend du degré de blessure, mais généralement de courte durée, le plus souvent, les cas graves sont admis à l'hôpital pour le traitement, soit chirurgicale ou cliniqueUne fois que l'évolution est favorable compte tenu de la forte pour continuer ambulatoire ou le service correspondant, citant à d'autres contrôles ».

Comment procéder en cas de pyrotechnie

Ne pas utiliser à l'intérieur

Ne jamais laisser les enfants manipuler

L'utilisation de pièces pyrotechniques autorisées par l'Agence nationale des matériaux contrôlés (Anmac)

Ne pointez jamais à l'endroit où les gens sont, ni maisons

Si la lumière vient pas des feux d'artifice ne pas voir qu'il est arrivé

Ne pas mettre les feux d'artifice en verre, briques peuvent, je ne peux particules feu quand ils explosent et blesser les gens

Maintenir un périmètre par rapport à d'autres personnes

Idéalement, la personne qui manipule la pyrotechnie utiliser un télescope

Comment traiter les cas de Lièges dans les yeux

No orientar la botella hacia la cara del que destapa o de ninguna persona o animal

Si vous avez un accident, laver la zone avec de l'eau froide et mettre une gaze humide sur la surface, jamais une serviette sèche

Ne pas avoir recours à des remèdes maison comme l'aloe vera, du dentifrice ou autre

Urgent rendre dans un centre ophtalmologique