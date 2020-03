Officialisation de la montée post mortem des 44 membres d’équipage de l’ARA San Juan

Comme l’avait annoncé le président Alberto Fernandez dans son discours devant le Congrès pour le début des sessions ordinaires de cette année, le gouvernement a confirmé l’ascension post mortem des 44 membres d’équipage du sous-marin ARA San Juan. La mesure est entrée en vigueur le Décret 212/2020 publié ce mardi dans le Bulletin officiel

Le document, qui porte la signature du président national et du ministre de la défense, Agustin RossiIl a expliqué que cette initiative a «pour but de réparer la valeur professionnelle des performances dudit personnel militaire, leur accordant l’ascension à un degré immédiatement supérieur »qu’ils ne l’avaient fait au moment de la disparition.

À cet égard, ils ont indiqué que «les informations disponibles nous permettent de conclure» que l’équipage du navire s’est écrasé ils se sont comportés “avec une forte vocation de service et une volonté de faire face aux rigueurs auxquelles ils étaient soumis, remplissant pleinement les devoirs du service de protection de l’intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et du bien-être des habitants de la République argentine ».

Pour cette raison, l’exécutif estime nécessaire «de contribuer, de par la spécificité de ses pouvoirs, aux actions liées à la reconnaissance que le personnel militaire a reçu des pouvoirs de l’État et de l’opinion publique nationale et internationale».

De cette façon, ils ont été promus les capitaines Pedro Martín Fernández et Jorge Ignacio Bergallo; Les lieutenants Fernando Ariel Mendoza, Diego Manuel Wagner, Víctor Andrés Maroli, Eliana María Krawczyk et Alejandro Damián Tagliapietra; Le premier maître Javier Alejandro Gallardo; les premiers sous-officiers Víctor Hugo Coronel, Walter Germán Real et Hernán Ramón Rodríguez, et les seconds sous-officiers Roberto Daniel Medina, Celso Oscar Vallejos, Hugo Arnaldo Herrera, Víctor Marcelo Enríquez, Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez et Daniel Adrián Fernández.

La même chose a été faite avec les fins Fernando Gabriel Santilli, Jorge Eduardo Valdez, Sergio Antonio Cuellar, Alberto Ramiro Arjona, Cristian David Ibáñez, Mario Armando Toconas, Franco Javier Espinoza, Jorge Isabelino Ortiz, Enrique Damián Castillo, Hugo Dante Cesar Aramayo, Luis Esteban García, Germán Oscar Suárez , Daniel Alejandro Polo, Luis Alberto Niz, Leandro Fabián Cisneros et Fabricio Alejandro Alcaraz Coria.

La liste est complétée par Le capitaine Fernando Vicente Villareal; Les lieutenants Adrián Zunda Meoqui, Renzo David Martin Silva et Jorge Luis Mealla; Le premier maître Alberto Cipriano Sánchez; les premiers sous-officiers Cayetano Hipólito Vargas et Luis Marcelo Leiva; le deuxième sous-officier Jorge Ariel Monzón et les extrémités Luis Carlos Nolasco, David Adolfo Melián et Aníbal Tolaba.

«Je veux consacrer un moment aux victimes du naufrage du sous-marin A.R.A. Saint Jean. Ce fut un événement traumatisant qui a non seulement généré un fort à l’intérieur de la marine argentine et dans les 44 familles qui ont perdu leurs proches, mais qui Il a également marqué la société argentine »Alberto Fernández a déclaré lors de son discours dimanche dernier devant le Congrès.

A cette époque, le président a annoncé que son administration allait “d’honorer et de garder vivant le souvenir des plongeurs qui ont ordonné l’ascension post mortem de chacun d’eux”, quelque chose qui est finalement devenu officiel.

Cependant, cette décision circulait déjà parmi les principaux responsables du cabinet actuel. Le 10 février, Rossi a reçu dans son bureau du 11e étage du bâtiment Libertador une bonne partie des 44 familles des marins qui ont perdu la vie en novembre 2017.

À cette occasion, le ministre de la Défense les a informés de l’intention présidentielle de considérer officiellement comme «mort en service»A tous les membres de l’équipage militaire du navire – tels qu’établis par la législation en vigueur -, tout en les informant que l’annonce serait faite à l’occasion de l’ouverture des sessions.

Parmi les considérations du décret publié mardi, le gouvernement a rappelé que le navire s’est écrasé “à l’occasion du développement des patrouilles et du contrôle de la mer dans la zone économique exclusive de la République argentine le 15 novembre 2017” et qu’à la suite de l’incident tout son équipage est mort.

Le texte indiquait également qu’après un an de recherches intenses, les restes du submersible avaient été retrouvés. “plus de neuf cents mètres de profondeur dans la mer d’Argentine, dans un canyon sous-marin du versant continental.”