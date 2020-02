Officiel, Barcelone signera un attaquant: qui sont les candidats et même quand aura-t-il le temps d’acheter

Il Le FC Barcelone tentera de finaliser la signature d’un attaquant dans les prochaines heures après avoir reçu la permission de LaLiga pour remplacer Ousmane Dembélé blessé.

Le consentement de la commission médicale de LaLiga pour que Barcelone puisse signer dans les quinze jours, et en dehors du marché d’hiver, il est arrivé après que l’entité catalane ait demandé cet agrément en blessant le footballeur français le 3 février lors d’un entraînement, ce qui l’a obligé à passer en Finlande par la salle d’opération pour réparer une des casses. du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite.

Après l’opération, Barcelone a conclu que le joueur sera indisponible pendant environ six mois, affirmation qui a dû corroborer la Liga pour pouvoir accepter que l’absence du joueur sera de longue durée et, ainsi, accorder ce délai de deux semaines pour le remplacer par un footballeur qui joue en équipe appartient à la compétition espagnole.

Plusieurs noms sont tombés de la première liste annoncée par les médias locaux. Maintenant, après avoir confirmé la note, Il y a trois candidats principaux. Récemment, le Brésilien William José, de la Real Sociedad et l’Espagnol Loren Morón del Betis, en sont descendus.

Cependant, Angel continue avec de nombreuses options pour devenir Barca. L’attaquant de Getafe, qui a marqué le but de la remise lors de la défaite contre l’équipe culé 2-1, serait le nom par lequel s’appuie le conseil d’administration.

D’un autre côté Lucas Pérez, d’Alavés, en est un autre qui ressemble à une alternative. L’attaquant a 9 buts et 4 passes en 23 matchs contesté cette saison. Enfin, le portail espagnol Mundo Deportivo a rapporté que “La couverture” du club est la Danoise de Leganés Braithwaite. Le footballeur de 28 ans est une pièce fondamentale de la boîte «Pepinero» et ne passerait que par le paiement de la clause de résiliation: 20 millions d’euros.

La perte de Dembélé s’ajoute à celle de Luis Suárez, également de longue durée, et cela n’a pas fait plus que faire une brèche dans une ligne du Barça qui est dans le cadre, car sur le marché d’hiver l’entité qui préside Josep Maria Bartomeu s’est débarrassée de deux jeunes valeurs de la carrière, car elles sont Carles Pérez (Roma) et Abel Ruiz (Sporting de Braga).

La perte de ces deux joueurs, en particulier le premier, qui avait ajouté suffisamment de minutes pour jouer avec la première équipe, était basée sur le fait que Barcelone allait fermer une signature sur le marché d’hiver, mais finalement l’attaquant n’est pas arrivé parce que le club considérait qu’avec la réapparition de Dembélé le Barça aurait déjà un bon nombre de buteurs, un fait qui a été tronqué lorsque le Français est tombé alors qu’il se remettait d’une autre blessure