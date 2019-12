Officiel: Independiente a déjà un nouvel entraîneur

Après une année difficile en matière sportive et institutionnelle, Indépendant Il clôturera 2019 avec de bonnes nouvelles: trouvé un nouveau technicien pour l'année prochaine et rêve d'honorer son histoire pour redevenir le protagoniste du football sud-américain. Il Rouge embauché Lucas Pusineri comme tout nouveau DT de l'équipe: contrat signé pour un an.

«Bienvenue, Lucas! Lucas Pusineri est le nouvel entraîneur indépendant. Quel plaisir de vous retrouver chez vous », a lancé l'institution Avellaneda sur ses réseaux sociaux officiels.

«L'indépendance est ma vie. Nous sommes très excités. Je veux infecter l'équipe et que l'équipe infecte le ventilateur et qu'une chimie soit créée. Nous voulons être une équipe compétitive. Construisez une identité et un visiteur locaux. Puis-je retrouver le mysticisme et un sentiment d'appartenance. Il y a deux concepts de base: la griffe et le cœur ", a-t-il déclaré dans la présentation.

Le club n'a pas pu trouver Sebastian Beccacece -qui a traversé le trottoir et défendra les couleurs du Racing- le remplacement de Ariel Holan, le dernier DT qui a remporté les deux derniers titres du King of Cups: le Amérique du Sud 2017 et la Suruga Bank 2018. L'incursion du stratège qui avait brillé avec Defence and Justice la saison dernière a à peine duré 15 jeux et le stage de Fernando Berón à la tête de l'équipe Primera bien que cela ait bien commencé à partir des résultats, il n'a pas convaincu le football.

Ainsi, de la commission, il s'est tourné vers une vieille connaissance, qui sait ce que c'est que de faire une tournée olympique avec Independiente et connaît le public d'Avellaneda. Pusineri Il avait déjà eu des réunions avec les dirigeants de l'institution et ce dimanche soir, il est parvenu à un accord économique.

L'ancien milieu de terrain de 43 ans qui a défendu le maillot rouge en tant que joueur en trois périodes (2002-2003 / 2004-2005 / 2007-2010) a eu deux expériences antérieures en tant que directeur technique depuis qu'il a accroché les chaussons: il a dirigé Deportivo Cúcuta en 2018 et en Deportivo Cali Cette année, tant dans le football colombien. De plus, il a franchi une étape en tant qu'assistant dans le staff technique de Claudio Borghi entre 2012 et 2013.

"Je veux exprimer mon idée, qu'ils m'écoutent et remarquent l'empathie que j'ai avec l'institution. Je veux ajouter, avec conviction et fermeté. J'ai toujours dit que les routes se croiseraient à nouveau et je dois être prêt à tirer le meilleur parti de la situation », avait déclaré Pusineri au portail des supporters de Red Hell il y a quelques semaines. Et il a ajouté: "L'amour avec les gens me rend heureux, ils me reconnaissent comme si j'étais sorti des entrailles de Independiente. Cela dépend des résultats et des performances, mais c'est le défi. Independiente est un très grand club qui demande et il faut être à la hauteur des circonstances"

Pusineri aura pour mission d'améliorer le visage d'une équipe qui est relégué de la lutte pour le titre de Super League. Le Rouge ne compte que 21 points et est très loin du leader, Argentinos Juniors, qui totalise 30 points. L'équipe d'Avellaneda est également aujourd'hui hors du classement des Coupes internationales.

En 2020, Indépendant face à une triple compétition: Super League, Coupe d'Argentine et Coupe d'Amérique du Sud. Dans le tournoi continental, il jouera la première phase contre Fortaleza de Brasil.