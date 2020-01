Officiel: Juan Martín del Potro a quitté l’Open d’Australie

Finalement, Juan Martín del Potro ne jouera pas Open d’Australie. L’Espagnol, qui n’a pas joué depuis juin 2019 pour une opération suite à une fracture de la rotule de son genou droit, est sorti du cadre principal du premier Grand Chelem de l’année et son retour en justice est une inconnue de plus en plus large .

L’organisation du tournoi australien avait annoncé le Tandilense comme l’une de ses grandes figures, mais ce vendredi, il a confirmé que La Torre ne fera pas son retour devant les tribunaux de Melbourne.

“Juan Martín del Potro, qui est venu deux fois en quart de finale dans ce tournoi, a été téléchargé de l’Open d’Australie 2020 tout en continuant de se remettre d’une blessure au genou. Nous vous souhaitons le meilleur dans votre rétablissement et espérons vous revoir bientôt en Australie », indique le communiqué publié sur le compte Twitter du concours.

Suite à l’absence du Tandilense dans le tableau principal du premier Grand Chelem de l’année, sa place sera prise par l’Américain Marcos Girón, dont l’invitation au concours passe entre les mains de son compatriote Michael Mmoh