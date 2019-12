Officiel: les talibans kidnappent 26 militants pour la paix

KABOUL (AP) – Des combattants talibans ont tendu une embuscade à une caravane pour la paix dans l'ouest de l'Afghanistan et enlevé 26 militants d'un mouvement pour la paix, a déclaré mercredi un porte-parole de la police.

L'embuscade des insurgés a eu lieu mardi dans le district de Bala Buluk, dans la province de Farah. Les miliciens ont forcé la caravane de six véhicules à s'arrêter, sont montés dans les véhicules et les ont emmenés avec les militants dans un lieu inconnu, a déclaré le porte-parole de la police provinciale Mohibullah Mohib.

Une opération de police était en cours pour localiser et libérer les militants, qui se sont rendus de ville en ville en campagne pour la paix, a déclaré Mohib.

Cependant, Bismillah Watandost du Mouvement de paix populaire d'Afghanistan, auquel appartenaient les militants, a déclaré que 27 de ses membres avaient été enlevés par les talibans lors de l'attaque de Farah. Au début, il n'a pas été possible de clarifier l'écart dans le nombre.

Les talibans, qui exercent des activités à Farah, n'ont pas été crédités d'enlèvement. Mais Watandost a déclaré que les anciens de la tribu de la province avaient immédiatement entrepris un effort pour négocier avec les talibans la libération des militants. Les lignes téléphoniques ont été mises hors service dans la région, a-t-il ajouté, compliquant la communication avec la région.

Les forces talibanes contrôlent ou exercent une influence dans près de la moitié de l'Afghanistan et sont à leur plus haut niveau depuis l'invasion menée par les États-Unis en 2001. Elles continuent de mener des attaques presque quotidiennes contre les forces afghanes et américaines, ainsi que contre des membres du gouvernement. , malgré les négociations en cours avec un envoyé américain chargé de négocier la fin du conflit de 18 ans, la plus longue guerre des États-Unis.

Vendredi, des militants du Mouvement populaire pour la paix en Afghanistan ont entamé une série de marches, commençant dans la province méridionale de Helmand, au cœur du territoire taliban.

Les talibans ont kidnappé six militants du mouvement dans la province orientale de Logar lors d'une série de rassemblements similaires en octobre, mais les ont relâchés le même jour.