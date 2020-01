OIL-Barrel clôturerait la semaine stable, la croissance chinoise contrecarre l’optimisme du pacte commercial

LONDRES, 17 janvier (.) – Les prix du pétrole ont légèrement augmenté vendredi, mais ils clôtureraient la semaine quasiment inchangés car la faible croissance économique de la Chine, le plus grand importateur mondial de pétrole brut, a soulevé des inquiétudes quant à la demande et a contenu l’optimisme dérivé de la signature d’un pacte commercial entre Washington et Pékin.

* La deuxième économie mondiale a progressé de 6,1% en 2019, son taux d’expansion le plus lent en 29 ans, ont montré vendredi les données du gouvernement.

* “Un taux de croissance attendu du PIB chinois (6%) a fourni peu d’indices sur le prix du pétrole brut vendredi matin et une pression économique croissante pourrait limiter les avancées pétrolières à moyen et long terme”, a déclaré Margaret Yang, analyste chez CMC Markets.

* Les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté de 44 cents à 65,06 $ à 10 h 14 GMT. Les contrats à terme sur les États-Unis de l’ouest du Texas ont rapporté 35 cents à 58,87 $ le baril.

* Le pétrole brut a augmenté jeudi après que la Chine et les États-Unis ont signé la première phase de leur accord commercial. L’optimisme s’est encore renforcé après que le Sénat des États-Unis a approuvé les modifications du traité États-Unis, Mexique, Canada (TMEC).

* L’augmentation de la demande chinoise observée dans les chiffres de la production des raffineries a compensé des données économiques moins positives. En 2019, les raffineries chinoises ont traité 651,98 millions de tonnes de pétrole brut, soit un record maximum de 13,04 millions de barils par jour et en hausse de 7,6% par rapport à 2018, selon les données du gouvernement.

* Les projections de deux grandes agences sur un excédent d’offre cette semaine ont également pesé sur les prix. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a présenté jeudi une perspective baissière pour le marché pétrolier en 2020.

* La production de l’OPEP dépassera la demande de son brut, selon l’AIE, même si les membres du cartel respectent pleinement les coupes de pompage convenues avec la Russie et d’autres producteurs du groupe connu sous le nom d’OPEP +.

* L’estimation de l’AIE reflète en partie la projection de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui a montré que l’offre de pays en dehors du groupe augmentera plus que la demande.

(Rapport supplémentaire de Roslan Khasawneh)