Oiseaux de la ville: gros cerveau avec peu de progéniture ou petit cerveau avec beaucoup

Depuis que les humains construisent des villes, la faune leur échappe. Après tout, les villes sont bruyantes, surpeuplées et dangereuses pour les animaux, y compris de nombreux oiseaux. Mais nous savons que certains oiseaux réussissent très bien dans les zones urbaines.

“Donc, dans de nombreuses villes, nous avons des pigeons ou des colombes, toutes sortes d’espèces de corbeaux.”

Ferran Sayol, biologiste à l’Université de Göteborg. Lui et ses collègues s’intéressent à la raison pour laquelle certains oiseaux prospèrent en milieu urbain. Ils soupçonnaient que d’avoir un gros cerveau par rapport à la taille globale du corps pourrait être un avantage.

«Avoir un gros cerveau vous donne plus de flexibilité comportementale. Ainsi, par exemple, dans les villes, ces espèces à gros cerveaux sont peut-être mieux à même d’identifier les opportunités de trouver de la nourriture – aussi, d’identifier les dangers dans la ville. »

Mais ce scénario ne tient pas compte des oiseaux comme les pigeons – qui font décidément défaut dans le département des cerveaux.

Sayol et ses collègues ont analysé la taille relative du cerveau de 629 espèces d’oiseaux de 27 villes du monde, ainsi que leur tolérance à la vie urbaine. Ils ont découvert que les oiseaux qui fleurissent dans les villes ont deux extrêmes: ils ont soit de gros cerveaux mais produisent peu de descendants au cours de leur vie, soit ils ont de petits cerveaux et sont superfertiles.

«Donc, cela signifie que nous avons ces deux stratégies opposées. Donc, pour les espèces qui ont une faible fréquence de reproduction, si elles ont un gros cerveau, elles sont de bonnes citadines. Ou vous avez un petit cerveau, mais vous vous reproduisez fréquemment. Par exemple, les pigeons: s’ils commencent à se reproduire et s’ils perdent ces œufs, ils peuvent recommencer à se reproduire presque immédiatement. C’est comme répartir le risque. Donc, si vous en perdez un, ce n’est pas grave. »

Sayol dit que ces deux exemples extrêmes de ce que l’on appelle techniquement les stratégies de cycle de vie ont tendance à être inhabituels dans la nature.

«Quand nous allons en ville, nous commençons à voir que les quelques espèces qui ont ces stratégies deviennent de plus en plus abondantes.»

Pendant ce temps, dans les habitats naturels, la grande majorité des oiseaux ont un cerveau de taille moyenne.

«Ceux qui ont un cerveau moyen, ils sont de moins en moins abondants dans les villes.»

L’étude est publiée dans la revue Frontiers in Ecology and Evolution. [Ferran Sayol et al., Brain size and life history interact to predict urban tolerance in birds]

Comprendre comment la taille du cerveau, la flexibilité comportementale et les traits du cycle de vie interagissent peut aider les chercheurs à prédire comment les espèces réagiront à une planète qui s’urbanise rapidement, où la survie peut signifier l’amener à l’extrême.

—Susanne Bard

[The above text is a transcript of this podcast.]