Olivia Wilde emmènera au cinéma l’histoire de la gymnaste Kerri Strug | Réseaux sociaux sportifs

L’actrice et cinéaste Olivia Wilde, qui a brillé l’an dernier avec ses débuts en coulisses “Booksmart” (2019), emmènera au cinéma l’histoire de Kerri Strug, une gymnaste américaine devenue l’un des grands protagonistes des Jeux Olympiques. d’Atlanta 1996.

Intitulé “Perfect” et basé sur le livre “Landing On My Feet, A Diary Of Dreams” écrit par Strug et John P. Lopez, ce film vient d’être acheté par Searchlight Pictures après une offre impliquant d’autres sociétés telles que A24, Warner Bros. ou Paramount.