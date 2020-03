Omar Perotti: «Nous devons tous apporter une contribution importante au lancement de l’économie nationale»

Le gouverneur de la province de Santa Fe, Omar Perotti, participé à l’inauguration officielle d’Expoagro, et en contact avec la presse Il a évoqué le conflit entre le gouvernement national et le secteur agricole concernant l’augmentation des retenues sur le soja et ses dérivés.

À cet égard, le gouverneur a déclaré:Il est nécessaire de marquer dans quel contexte se déroule la protestation du terrain. Il en va de même dans un contexte de fort endettement et de crise que nous devons surmonter. En outre, j’espère que nous aurons une négociation internationale positive dans laquelle l’économie argentine pourra faire une pause et avoir un cadre différent ».

Et il a ajouté:Dans ce cas, nous avons tous les Argentins un grand défi: apporter une contribution importante au démarrage de l’économie nationale. Là, les options de financement sont essentielles au développement de toute activité économique. On s’attend également à une bonne récolte et j’espère que le temps s’accompagnera, même si nous avons certains endroits dans la province avec une sécheresse très importante. “

En outre, le gouverneur de Santa Fe, a souligné le rôle du président de la Nation, Alberto Fernández, “Nous avons un président avec une vocation de dialogue, et le dialogue est ce qui doit construire la possibilité réelle de pouvoir surmonter un moment aussi difficile que celui auquel est confrontée l’économie argentine dans un contexte international et qui est aggravé par les effets du coronavirus” .

L’opinion des leaders du domaine

Hier, le premier jour de l’exposition agroalimentaire qui s’est tenue dans la ville de San Nicolás à Buenos Aires jusqu’à vendredi, les membres du Bureau de liaison ont visité la même chose et dans un signe clair d’unité qui existe dans cet espace de leadership, au milieu de l’arrêt de la commercialisation et du financement des céréales.

Lors de l’exécution de la mesure de force, Carlos Iannizzotto, président de Coninagro, a déclaré que «le chômage est toujours le dernier outil à utiliser, mais nos bases ont exprimé la nécessité de marquer cette forte divergence. Le chômage n’affecte pas la paix sociale, mais il montre qu’il y a un grand désaccord avec cette mesure. Personne n’aime entreprendre ce type d’action mais c’est une façon de démontrer et au gouvernement que ce n’est pas la voie à suivre pour cette raison nous pensons qu’il est opportun qu’après cela nous puissions continuer à dialoguer pour une alternative ».

D’un autre côté, le responsable de terrain a déclaré: «Il est contradictoire de noter que face à tant de potentiel, une taxe est imposée qui n’est pas suffisante pour augmenter la production. Et pour cette raison, une plus petite quantité d’hectares plantés est déjà prévue pour l’année prochaine. Les rétentions ne favorisent pas l’expansion du domaine qui a un énorme avenir. “

Pour sa part, le président de la Société rurale argentine, Daniel Pelegrina, a déclaré que le moment du pays est très délicat, ainsi que le monde de l’agro-industrie, et a ajouté: «il y a un impact élevé en raison de la pression fiscale, qui a été beaucoup plus marquée par l’augmentation de trois points de pourcentage des retenues sur le soja, et tout cela à un moment où la récolte connaît de très graves problèmes climatiques et de marché. “

“Nous nous associons aux membres du Bureau de liaison pour nous réunir ces jours-ci afin d’analyser le déroulement de cette revendication. Aussi pour voir comment nous allons continuer: nous insisterons sur un agenda, où la question des droits d’exportation échappera au gouvernement dire que c’est fini. Là, notre revendication va continuer. “

Enfin, les membres des filières sont favorables au «dialogue pour sortir de la crise». Dans ce sens, Luis Zubizarreta, président de la chaîne du soja, a déclaré: «Je respecte la décision de ceux qui organisent la mesure de force, mais entrer dans le conflit et le renforcer n’est pas la meilleure solution. De la chaîne, nous faisons partie de la solution, et à partir de ce moment compliqué, elle sort avec plus de production et de valeur ajoutée. »

Zubizarreta a également remis en question la décision du gouvernement d’augmenter la rétention du soja et de ses dérivés. Et en ce qui concerne la validité de la taxe, il y avait une coïncidence entre les référents des entités agricoles du pays en ce qui concerne les retenues: “Bien que nous comprenions le contexte du pays, les retenues sont une mauvaise taxe.”