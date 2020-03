“On dirait août”: Madrid est vidée par des mesures contre le coronavirus | Couverture

“En ce moment, la rue devrait être bondée. On dirait août”, explique la vendeuse d’un établissement de la rue Preciados à Madrid. La ville espagnole la plus touchée par le coronavirus a visiblement réduit son activité le premier jour de fermeture des écoles de la région, avec moins de piétons et de navetteurs, et plus de télétravail et d’enfants dans les parcs.

“Le matin, un pic de monde arrive et n’a rien à voir avec le niveau d’il y a quelques semaines. Des touristes, super peu”, disent-ils à Preciados, tandis qu’un chauffeur de taxi soutient que “ce n’est pas fou non plus” car “il y a encore beaucoup de monde la rue “:” Je m’attendais à beaucoup moins “, dit-il.