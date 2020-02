On se souvient de Jenni Rivera pour “El Pelón”, le grand amour de sa vie

Le grand amour de Jenni Rivera partage une photo sur Instagram jamais vue auparavant Son fils, Johnny, réagit à la publication “Grand détail de” El Pelón “le jour de l’amour et de l’amitié

En pleine Saint-Valentin, Fernando Ramírez “El Pelón”, le grand amour de Jenni Rivera, a partagé une photo d’eux ensemble jamais vue auparavant qui a même fait réagir son fils, Johnny: “Je t’aime, tu es sa flamme jumelle” .

Le compte chicapicosa a partagé cette image qui est accompagnée d’une chanson qui dans l’une de ses phrases dit “Je t’aime toujours”. De toute évidence, la voix de Jenni est entendue.

Dans la série biographique de Jenni Rivera, Son nom était Dolores, la Jenn que je connaissais, l’histoire d’amour que “Diva de la Banda” avait avec Fernando, mieux connu sous le nom de “El Pelón”, à qui il dédia des chansons. dans plusieurs concerts.

Ses proches confirment que “Fernie” était le grand amour de la vie de Jenni. Avec lui, il a essayé la marijuana et a eu son premier orgasme.

Selon les informations d’Univisión, Jenni vit dans le livre: Inoubliable, bébé!, Jenni Rivera consacre un chapitre entier à sa relation avec Fernando, qui avait 10 ans de moins qu’elle. Dans cette publication, les enfants de Jenni ont décidé de faire connaître le visage de sa mère.

Fernando et Jenni se sont rencontrés en 2003 lorsque leur carrière a commencé à se consolider sur scène. Il le considérait comme un homme intelligent et doux qui la faisait beaucoup rire.

“El Pelón” était accro à la drogue, l’une des raisons pour lesquelles Jenni s’est retrouvée avec lui. Cependant, c’était tellement son amour pour lui qu’un jour avant son mariage avec Esteban Loaiza, il l’a appelé pour lui dire que s’il quittait ses dépendances, il annulerait son mariage, mais la réponse n’était pas celle attendue pour elle.

Après la mort de Jenni Rivera, Fernando s’est éloigné des projecteurs pendant un certain temps. Quelque temps plus tard, il est réapparu publiquement et s’est déclaré prêt à se lancer dans la musique.

Dans une interview avec Pepe Garza, «El Pelón» a parlé pour la première fois de la façon dont il a appris la mort de Jenni: «Je travaillais. Je n’avais pas mes téléphones portables, c’est très étrange parce que ce samedi j’étais avec ma petite amie dans l’océan … Je n’ai pas pu trouver mes téléphones portables. »

Après avoir été incapable de retrouver ses téléphones, le jeune homme est allé travailler, où il a été informé de la terrible nouvelle: «Je suis allé travailler sans téléphone portable. Je suis arrivé et tout le monde me regardait bizarre et triste (…) Ils m’ont dit: “Tu n’as pas entendu”. Et moi de: “Non, pourquoi, que s’est-il passé?”. “Ils ne peuvent pas trouver l’avion de Jenni.”

«Je suis allé au restaurant et j’ai allumé la télévision, j’étais là sur CNN. J’ai quitté le travail, je voulais rentrer à la maison juste pour voir les enfants, pour leur faire un câlin. Je suis arrivé et la police était là, j’ai sauté la clôture », a déclaré Fernando visiblement affecté.

Bien que l’on en sache peu sur lui, grâce à la série inspirée de la vie de Jenni Rivera, il a été révélé que “El Pelón”, qui avait 10 ans de moins qu’elle, était le grand amour de sa vie.