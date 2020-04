«One World, Together At Home», le concert qui rendra hommage aux agents de santé avant COVID-19

Le concert virtuel Un monde: ensemble à la maison, propulsé par l’organisation Global Citizen et par Lady gaga, a pour objectif de soutenir les agents de santé qui luttent contre la maladie COVID-19. Ce samedi, l’événement réunira plus de 70 artistes du monde entier, dont les Rolling Stones, Alicia Keys, Céline Dion, Oprah Winfrey, Pharrell Williams et bien d’autres.

Les fonds récoltés seront utilisés comme ressources pour les agents de santé de première ligne avant COVID-19. Ainsi que des organisations locales qui travaillent pour fournir de la nourriture, un abri et des soins médicaux à ceux qui en ont besoin pendant cette pandémie.

“Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien continu de la communauté des artistes pour faire de” One World Together At Home “un moment d’unité mondiale. Notre espoir pour le spécial est que nous comprenions tous qu’en tant qu’humanité, nous pouvons émerger de ce moment. Toujours reconnaissant pour le travail des médecins, des infirmières, des enseignants, des supermarchés. Et tous ceux qui sont l’épine dorsale de nos communautés », a déclaré Hugh Evans, cofondateur et PDG de Global Citizen.

Le prochain concert virtuel fait partie d’une campagne lancée en mars pour soutenir le Fonds de réponse COVID-19 de l’OMS.

Quelle heure pour voir le One World Together à la maison?

Le concert dédié aux professionnels de santé combattant le COVID-19 réunira Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Camila Cabello, Chris Martin, David Beckham. Ainsi qu’Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Lady Gaga, Lizzo, Maluma, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Sam Smith, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, Usher et beaucoup plus.

Vous pourrez le voir ce samedi 18 avril à 19h00, heure du Mexique, sur différentes chaînes de télévision. Comme ABC, NBC, ViacomCBS Networks, CW, iHeartMedia et BBC, il peut être suivi en direct sur le site Web http://webtv.un.org/.

Avec des informations de Notimex.