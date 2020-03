ONU: 13 000 personnes entassent la frontière turque avec la Grèce

KASTANIES, Grèce (AP) – Au moins 13 000 personnes ont foulé la frontière terrestre de la Turquie avec la Grèce après que la Turquie a officiellement déclaré que ses frontières occidentales étaient ouvertes aux migrants et aux réfugiés qui souhaitaient se rendre dans l’Union européenne, a déclaré l’organisation dimanche. Nations Unies pour l’immigration.

Avec sa décision d’ouvrir ses frontières avec l’Europe, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a répondu à une vieille menace de permettre aux réfugiés d’entrer sur le continent. L’annonce a radicalement rompu avec sa politique actuelle et a semblé une tentative de faire pression sur l’Europe.

Samedi soir, le personnel de l’Organisation internationale pour les migrations à la frontière «avait observé au moins 13 000 personnes rassemblées aux points de passage officiels à Pazarkule et Ipsala et à plusieurs étapes officieuses, en groupes de plusieurs dizaines et plus de 3 000 ”.

Les autorités grecques ont lancé samedi des gaz lacrymogènes et de superbes grenades pour repousser plusieurs tentatives d’une foule de plus de 4000 personnes pour franchir la frontière au col de Kastanies, et ont pourchassé des groupes qui ont creusé des trous dans une barrière frontalière pour entrer en Grèce.

D’autres ont tenté le voyage en mer, bref mais souvent dangereux, de la côte turque vers les îles grecques. Au moins trois bateaux avec des immigrants sont arrivés dimanche matin sur l’île grecque de Lesbos.

La décision de la Turquie d’ouvrir les frontières avec la Grèce est intervenue au milieu d’une escalade militaire dans la province d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, qui a contraint des centaines de milliers de civils syriens à fuir les combats. Beaucoup ont voyagé vers le nord en direction de la Turquie.