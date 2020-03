“Onward”: C’est ainsi que Pixar a créé son premier film fantastique avec une touche moderne | Culture et divertissement

La fabrique d’animation Pixar, créatrice de bandes emblématiques telles que “Toy Story”, “Finding Nemo” ou “The Incredibles”, sort pour la première fois dans le genre fantastique avec “Onward”, un film dans lequel la magie a un Je deviens beaucoup plus urbain et moderne que d’habitude.

Avec les voix de Tom Holland et Chris Pratt, les protagonistes du nouveau film d’animation ne vivront pas dans une forêt enchantée ou un univers d’inspiration médiévale, mais habiteront plutôt un monde urbain et contemporain dans lequel les gnomes et les fées voyagent à moto Avec des vestes en cuir et les centaures font la queue pour récupérer votre commande au hamburger du quartier.