Onze artistes espagnols ouverts au marché asiatique à la foire de Taipei | La culture

Dix peintres espagnols de trajectoires et de styles différents et un sculpteur ont été choisis pour participer à la foire de la révolution artistique de Taipei (Taiwan) qui se tiendra du 21 au 25 mai avec un peu plus d’une centaine d’œuvres.

Comme l’explique la représentante de l’artiste, Rosa Anguas, d’Art-BCN à Efe, ils représentent tous un “symbole de grande qualité”, comme l’exige la foire taïwanaise, qui avant d’ouvrir ses portes effectue également un “curetage” des œuvres à accrocher pour qu’ils soient ajustés à leurs canons esthétiques, tout à fait en accord avec les lois du feng shui.