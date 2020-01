Au moins onze personnes sont mortes après le naufrage d’un bateau la nuit dernière avec une vingtaine de migrants à bord de la côte turque de la mer Égée, ont annoncé dimanche les garde-côtes turcs.

Dans un communiqué, les autorités côtières turques indiquent que l’accident s’est produit près de la ville turque de Cesme et de l’île grecque de Chios et que trois navires des garde-côtes et un hélicoptère se sont rendus sur le site de l’épave.