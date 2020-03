Opérant et détenu: l’un des propriétaires de la société céréalière Vicentin a violé la quarantaine et a navigué sur son luxueux yacht

Des sources de l’enquête ont confirmé à ce média que Gustavo Nardelli, l’un des principaux dirigeants de Vicentín, l’une des principales entreprises agro-exportatrices du pays qui fait l’objet d’une procédure de mise en faillite préventive, devant faire face à l’un des 1 350 millions de dollars, Il a passé une partie de la quarantaine obligatoire sur son yacht de luxe appelé “Champagne”.

Le même a été intercepté ce lundi par le personnel de la préfecture dans les eaux du fleuve Paraná, près de Rosario, alors qu’il effectuait des tâches de sécurité et de contrôle pour empêcher la propagation du coronavirus, et a arrêté ses deux membres d’équipage pour violation de la quarantaine obligatoire.

Tel que rapporté par la préfecture dans un communiqué, “les officiers ont détecté qu’un yacht était au mouillage au kilomètre 426 de la rivière susmentionnée. En l’embarquant, ils ont vérifié qu’il était occupé par un homme et une femme. »

Bien que la préfecture n’ait pas communiqué l’identité des détenus, des sources de l’enquête ont confirmé à ce journal que l’un des détenus est Gustavo Nardelli, directeur de la société Vicentín et également président du terminal de Puerto Rosario.

À la suite de ce fait, la Cour fédérale n ° 4 est intervenue dans l’affaire, à la tête du Dr Marcelo Martin Bailaque, qui a ordonné le détournement du bateau et l’assignation à résidence des personnes impliquées pour avoir violé le décret établissant la quarantaine nationale obligatoire pour protéger les Argentins contre la pandémie.

Bien que jusqu’à présent il n’y ait pas trop de détails, les détenus pourraient être inculpés du crime de “désobéissance et atteinte à la santé publique”.

À la mi-février, le procureur fédéral Gerardo Pollicita a inculpé Nardelli, l’ancien chef de Banco Nación pendant la présidence de Mauricio Macri, Javier González Fragaet Alberto Padoán, autre actionnaire et membre de la famille Vicentin pour de prétendues irrégularités dans les prêts accordés à cette entreprise céréalière.

Selon ce que ce médium pouvait savoir, ilLe bateau a été arrêté à midi par la préfecture après avoir reçu une décision de justice, et l’opération a été effectuée dans la zone connue sous le nom de Paraná Viejo.

Des travaux récents de la Bourse de Rosario montrent que Vicentín était l’un des plus grands exportateurs du complexe avec le plus grand poids dans le commerce extérieur argentin, lors de l’analyse les déclarations sous serment de ventes à l’étranger de céréales, légumineuses, farines et huiles végétales communiquées par le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, et à la veille de la clôture officielle de la campagne 2018/19 pour le soja le 30 mars. Dans la liste des entreprises qui ont le plus exporté, Vicentín a été classée au sixième rang avec 8,4 millions de tonnes, soit 9% du total des ventes externes agro-industrielles.

Il faut se rappeler que la dette totale de Vicentín de 1,35 milliard de dollars est répartie entre 1 milliard de dollars des banques et le reste auprès des entreprises du secteur agricole. Banco Nación est le principal créancier de l’entreprise avec 18 000 millions de dollars, suivi de Banco de la Provincia de Buenos Aires avec 1 600 millions de dollars et BICE avec 5 millions de dollars.