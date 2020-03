Oracles modernes avec un supercalculateur

Les humains ont toujours cherché à voir l’avenir et ont fait appel à de nombreuses aides, des mouvements des étoiles à la section médiane floue d’une chenille d’ours laineux (une bande brune plus large supposait un hiver plus doux). Parfois, la divination est amusante; rappelez-vous ces diseurs de bonne aventure «attrape-coot» en papier de l’enfance? Mais à d’autres moments, notre vie en dépend.

Pendant des millénaires, les humains ont observé de près les changements météorologiques pour tenter d’en déduire des schémas qui pourraient aider à prévoir la prochaine sécheresse, inondation ou ouragan. Vers 650 av.J.-C., les Babyloniens avaient développé des prévisions météorologiques basées sur l’apparition de nuages ​​et d’autres phénomènes atmosphériques. Aristote a suivi avec Meteorologica, un traité basé sur ses observations de la météo ainsi que son étude de l’astronomie et de la chimie.

À partir de la Renaissance, les scientifiques ont inventé des outils pour surveiller plus précisément les conditions météorologiques, formant la base de la physique atmosphérique. Nicolas de Cusa a conçu un hygromètre pour mesurer l’humidité au XVe siècle; Galileo a suivi avec une première version d’un thermomètre. En 1643, Evangelista Torricelli avait inventé un baromètre pour mesurer la pression atmosphérique.

Alors que les gens du monde entier partageaient des observations et des données, des modèles atmosphériques ont émergé, mais la prédiction restait un défi. En 1922, le mathématicien Lewis Fry Richardson a essayé de calculer une prévision de huit heures dans le futur – et cela lui a pris six semaines. Il a ensuite estimé qu’il faudrait 64 000 «ordinateurs» humains travaillant ensemble dans une seule pièce pour fournir des prévisions météorologiques en temps opportun.

Aujourd’hui, un supercalculateur peut effectuer des calculs beaucoup plus intimidants en un clin d’œil, en recueillant des données du monde entier et en exécutant des prévisions incroyablement précises dans cinq jours. Mais nous avons également un défi beaucoup plus important à relever – prévoir des années, voire des décennies, sur la façon dont l’augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique va remodeler notre monde.

Depuis plus d’un demi-siècle, les scientifiques construisent des programmes informatiques appelés modèles climatiques pour essayer de comprendre cela. À partir de la fin des années 1950, les modèles ont examiné séparément des parties discrètes de la planète, comme l’atmosphère ou les océans. Les modèles d’aujourd’hui alimentés par des supercalculateurs peuvent regrouper ces facteurs, tout en incorporant des données mondiales sur la végétation, la glace de mer, la poussière, les embruns et les écosystèmes marins. Certains suivent comment la société, via la croissance démographique ou économique et les conflits mondiaux, peut affecter le climat.

Les modèles récents offrent des surprises, rapporte la rédactrice de la Terre et du climat, Carolyn Gramling. «Plus ils s’améliorent, plus nous réalisons qu’il y a plus de complexité et que nous avons besoin de plus de données», explique Gramling. Cela signifie plus d’expériences avec les modèles et plus de données recueillies sur le terrain. “Ces gens sont vraiment brillants et ils sont tous engagés à essayer de résoudre ce problème en ce moment”, dit Gramling à propos des scientifiques. “Cela me donne de l’espoir, que nous avons ces esprits vraiment merveilleux qui travaillent dur sur le problème.”

Compte tenu des progrès réalisés depuis que la salle imaginée de Richardson a été remplie de 64 000 calculatrices humaines, il y a de la place pour l’optimisme.