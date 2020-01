Orange Espagne nomme Stéphane Varret nouveau directeur financier | Les entreprises

Orange Espagne a annoncé la nomination de Stéphane Varret en tant que directeur financier et nouveau membre du comité exécutif de l’entreprise en Espagne.

Cette nomination entrera en vigueur le 1er mars 2020, comme indiqué Orange dans une déclaration.

Varret est licencié en sciences économiques de l’Université Paris II Panthéon, titulaire d’un Master en Finance de l’École de Commerce Française ISC et a terminé ses études par un Senior Executive Program in Finance and Administration de ESCP Europe.

Il a débuté sa carrière au sein du cabinet d’audit KPMG, a rejoint le groupe Orange, puis France Télécom, en 1998

Après avoir occupé différents postes en contrôle de gestion et développement commercial dans différentes entités du Groupe à Paris, Varret a entamé en 2008 sa carrière internationale au sein du pôle Groupe Orange au Moyen-Orient et en Afrique (OMEA).

Après avoir traversé la division financière de la filiale Orange Sonatel, basée au Sénégal, Varret a dirigé la zone de contrôle d’Orange Jordanie.

En 2013, Varret a rejoint la filiale du Groupe Orange en Côte d’Ivoire, où il a exercé différentes fonctions.

Dans un premier temps, il a été directeur financier, avec une contribution importante au développement, à la transformation et au succès des opérations de l’opérateur en Côte d’Ivoire, ainsi qu’à la croissance externe, avec l’acquisition et l’intégration de Cellcom Ltd (Liberia) et Airtel (Burkina Faso).

Depuis 2018, Stéphane est Directeur Général Délégué d’Orange Côte d’Ivoire, en charge du pôle B2B, réseau et opérations informatiques ainsi que des fonctions RH, Finance, Achats et Support International. Par ailleurs, Stéphane est président de l’Orange Mobile Board en Côte d’Ivoire (OMCI) et administrateur d’Orange Liberia et d’Orange Burkina Faso.