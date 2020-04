ordonner l’utilisation obligatoire des employés

Masques anti-coronavirus Kroger: la chaîne de supermarchés a ordonné l’utilisation de masques pour tous ses employés à partir de ce dimanche Kroger, avec plus de 2 700 magasins dans 35 États et le District de Columbia, avait commandé cette politique dans certaines villes. L’ordre vient après qu’ils ont ordonné de fermer un Walmart dans le Colorado après avoir signalé trois décès dus à des coronavirus liés à cet établissement

Masques de coronavirus Kroger. À partir de ce dimanche, la chaîne de supermarchés Kroger rendra obligatoire l’utilisation de masques pour tous les employés.

Kroger, qui compte quelque 2 757 supermarchés dans 35 États du pays et du district de Columbia, avait ordonné la mise en œuvre de la politique de masques d’employés dans les magasins de certaines villes.

Dans un e-mail à ses clients, l’entreprise fournira des masques à tous ses associés. Ils donnent également aux employés la possibilité d’apporter leurs masques buccaux de leurs maisons, selon les médias locaux à Cincinatti, Ohio, où Kroger est basé.

Kroger a également informé qu’il fournirait un autre type de protection faciale aux travailleurs qui, pour des raisons médicales ou autres, ne peuvent pas porter de masques.

Les clients sont également invités à se rendre dans les magasins avec des masques dans l’e-mail, car il s’agit d’une recommandation des Centers for Disease Control and Prevention pour prévenir la propagation et la propagation du virus.

La mesure Kroger entre en vigueur après que les autorités sanitaires ont ordonné la fermeture d’un Walmart dans une banlieue de Denver, Colorado, vendredi, car trois personnes liées à l’établissement sont décédées après avoir attrapé COVID-19 et qu’au moins six employés ont été testés positifs pour le coronavirus.

Le département de la santé du comté de Tri a annoncé jeudi soir la mort d’un homme de 69 ans qui travaillait pour une entreprise de sécurité privée au Walmart à Aurora, ainsi que ceux d’un employé de 72 ans et de son mari, 63 ans, qui ne travaillait pas sur place.

Dans son ordre de fermer immédiatement le magasin, le ministère de la Santé a qualifié les infections de “flambée” parmi les employés, notant que le magasin n’avait pas respecté les dispositions relatives à la distanciation sociale énoncées dans l’ordonnance de confinement émise par le Colorado et cela a permis à certains établissements considérés comme essentiels, comme Walmart, de continuer à fonctionner.

Le département de la santé a attribué sa décision à diverses plaintes d’employés et de clients concernant l’absence de distance saine dans le magasin, la présence de nombreuses personnes à l’intérieur en même temps et des employés qui ne portaient pas de masques.

Vendredi, Walmart a déclaré que, ces dernières semaines, elle avait limité le nombre de personnes pouvant être dans le magasin en même temps, qu’elle avait installé des barrières claires sur les lignes des caisses et des zones de pharmacie et qu’elle avait placé des autocollants sur entrées et rangées de boîtes pour aider les clients à garder leurs distances les uns des autres.

