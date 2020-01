Oriol Junqueras: “Les budgets sont conditionnés par l’avancement de la table de dialogue” | La politique

Le président d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, affirme que le soutien aux budgets de l’Etat “est conditionné aux avancées de la table de dialogue. Nous allons pas à pas” et estime que le PSOE ne négocie que lorsque les circonstances l’exigent.

Dans une interview au journal El País, Junqueras souligne que l’ERC a autorisé l’investiture de Pedro Sánchez “parce que l’alternative, un gouvernement de PP et Vox, était bien pire” et est convaincu que “si nous et le PSOE faisons des choses eh bien, l’extrême droite aura peu de place. ”