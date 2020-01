Orlando met la magie et bat le Miami Heat 105-85

Le Orlando Magic a mis la magie ce vendredi en NBA pour battre le Miami Heat avec une planche de 105-85, grâce à un quart partiel pour oublier l’équipe visiteuse.

Le Heat a perdu de la vitesse au cours du dernier trimestre et a fini par égaler le total des points les plus bas au cours d’un trimestre par une équipe de la NBA en plus de deux ans avec seulement six buts.

Terrence Ross a été le meilleur des locaux avec 25 points sur le banc, tandis que le Suisse Nikola Vucevic l’a secondé avec 20 points et 11 rebonds et Orlando a gardé Miami en six points au cours des 12 dernières minutes sur le chemin de la victoire.

Miami n’a marqué que trois paniers de 19 tentatives de tirs au champ et a échoué les 10 triplets qu’il a tirés tout en perdant six balles qui lui ont coûté 12 points.

La dernière équipe à avoir marqué seulement six points en un quart était Portland contre Toronto en octobre 2017.

L’attaquant vedette Jimmy Butler a terminé avec 23 points et 10 rebonds pour le Heat. Bam Adebayo, avec 14 buts et 10 rebonds, était le seul autre joueur de Miami à deux chiffres.

Aaron Gordon a récolté 16 points et huit rebonds pour le Magic, et Evan Fournier a marqué 15 cartes malgré avoir passé la majeure partie du match avec des problèmes répugnants.

Après que Vucevic et Gordon se soient combinés trois fois de suite pour donner au Magic une avance de 67-49 au début du troisième quart-temps, le Heat a répondu par une attaque de 14-3, avant de souffrir pour marquer dans la dernière période. .

La défaite n’était que la deuxième des huit derniers matchs de Miami, qui ont un dossier de 25-10 dans cette campagne.

Dans les autres résultats, Celtics to Hawks 109-106, Rockets to Sixers 118-108 et Blazers to Wizards 122-103.

