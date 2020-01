Osaka transpire pour battre le premier tour à Brisbane

BRISBANE, Australie (AP) – Naomi Osaka a dû être employée à fond lors de ses débuts au tournoi de Brisbane, à peine deux semaines avant que les Japonais commencent à défendre son titre à l’Open d’Australie.

Osaka a battu mardi 6-2, 6-7 (4), 6-3 la Grecque Maria Sakkari pour rencontrer au deuxième tour l’Américaine Sofia Kenin.

Le champion de deux tournois du Grand Chelem et ancien numéro un mondial a eu besoin de deux heures de matchs et a dépensé 16 as pour battre Sakkari.

Dans d’autres résultats mardi, l’Américaine Madison Keys (8e tête de série) a battu la Tchèque Maria Bouzkova 6-2, 6-3. Les clés les verront maintenant avec Samantha Stosur locale au deuxième tour.

Après avoir contourné la phase préliminaire, la Russe Liudmila Samsonova a joué dans la grande surprise du tournoi en éliminant 6-4, 2-6, 6-3 de l’Américaine Sloane Stephens, championne de l’US Open 2017.

L’Américaine Jennifer Brady, une autre joueuse qui a dû passer la phase préliminaire pour entrer dans le tableau principal, a battu la Russe Maria Sharapova 3-6, 6-1, 7-6 (4). Champion de cinq grands, Sharapova a reçu une invitation des organisateurs.