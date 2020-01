Oscar 2020: où et quand voir les films nominés au Mexique

Après le Hollywood Academy of Motion Picture Arts and Sciences dévoilé la liste des films nominés prendre une statuette dans le 92e édition des Oscars, qui se tiendra ensuite 9 février au théâtre Dolby, à Los Angeles, Californie; De nombreux experts et amateurs du septième art ont déjà commencé à construire leurs piscines.

“Joker”, c’est la bande qui a conquis les critiques, car a obtenu 11 nominations dans les différentes catégories. Ils suivent avec 10 nominations “The Irishman”, “Il était une fois à Hollywood” et “1917”. Les autres films forts dans la course aux récompenses sont: “Histoire de mariage”, “Jojo Rabbit”, “Ford v Ferrari” et la grande surprise, “Parasite”.

Il convient de mentionner que certains de ces films ont déjà traversé les cinémas de notre pays il y a plusieurs mois, d’autres sont à quelques jours. Pendant, nous vous disons où et quand en profiter afin que vous arriviez bien préparé le jour de la remise des prix.

Disponible dans le catalogue Netflix:

“L’Irlandais”, un film de Martin Scorsese; avec Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci.

«Histoire de mariage», un film de Noah Buambach; avec Scarlett Johansson et Adam Driver.

«Les deux papes», un film de Fernando Meirelles; avec Jonathan Pryce et Anthony Hopkins.

“Klaus”, La bande animée de Sergio Pablo

Disponible dans le catalogue YouTube et Google Play:

“Joker”de Todd Phillips; avec Joaquin Phoenix.

“Il était une fois à Hollywood”, de Quentin Tarantino; avec Brad Pitt, Leonardo Di Caprio, Margot Robbie.

“Douleur et gloire”par Pedro Almodóvar; avec Antonio Banderas et Penelope Cruz.

“Toy Story 4”par Josh Cooley.

«Le roi du lion»par Jon Favreau

Disponible dans le catalogue Prime Video:

“Avengers: Endgame”par Anthony Russo et Joe Russo; avec Scarlett Johansson, Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Brie Larsson, Mark Ruffalo, Paul Rudd, Tom Holland et Chris Patt.

“Parasite”, Le film sud-coréen de Boon Jon-Ho; avec Cho Yeo Jeong, Son Kang-Ho, Park So Dam et Cho Woo-Shik.

“Ford vs Ferrari”par James Mangold; avec Christian Bale et Matt Damon.

“Star Wars: The Rise of Skywalker”, par J. J. Abrams; avec Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver et Oscar Isaac.

«Le phare»par Robert Eggers; avec Robert Pattinson et William Defoe.

«Le cas de Richard Jerwll», de Clint Eastwood; avec Paul Walter.

“1917”par Sam Mendes; avec Dean-Charles Chapman, George Mackay, Richard Madden et Benedict Cumberbatch. Première le 17 janvier.

“Judy”par Rupert Goold; avec Réne Zellweger. Première le 17 janvier.

“Jojo Rabbit”, réalisé et interprété par Taika Waititi, Scarlett Johansson et Roman Griffin Davis. Première le 24 janvier.

«Petite femme»par Greta Gerwing; avec Saorsi Ronan, Timothée Chalamet et Emma Watson. Première le 24 janvier.

“Bombshell”par Jay Roach; avec Charlize Theron, Margot Robbie et Nicole Kidman. Première le 31 janvier.

Environ 9 000 membres de l’Académie des arts et des sciences du cinéma à Hollywood ont voté pour choisir les candidats qui participeront aux Oscars.

La cérémonie de remise des prix sera retransmise en direct dans plus de 200 pays; pour tous Amérique latine vous pouvez le voir par TNT (en espagnol) et Série TNT (en langue originale), à partir de 17h30 (MEX) / 18:30 (COL) / 20:30 (ARG / CHI) heures.