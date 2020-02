Oscar: Elton John et Hildur Guðnadóttir à deux pas d’EGOT

Vingt-cinq ans après avoir remporté son premier Oscar, Elton John a récupéré sa deuxième statuette aux Oscars 2020, dans laquelle le compositeur de “Joker” (“Joker”) Hildur Guðnadóttir avait une soirée historique pour les femmes musiciens.

John a remporté son deuxième prix de la meilleure chanson originale pour “(I Gonna) Love Me Again” de son biopic “Rocketman”, et a partagé l’honneur avec son ancien collaborateur Bernie Taupin. John a remporté son premier Oscar avec Tim Rice pour “Pouvez-vous sentir l’amour ce soir” du film original “Le Roi Lion” aux Oscars 1995.

“Merci à Bernie, qui a été la constante dans ma vie quand c’était mauvais, quand c’était normal, ça a toujours été là pour moi”, a déclaré John sur scène.

“C’est la justification de 53 ans de travail et de faire ce que nous faisons”, a déclaré Taupin.

John et Taupin ont dépassé Diane Warren, Randy Newman, Cynthia Erivo et le duo de compositeurs et maris Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez.

John, 72 ans, a remporté un Tony et cinq Grammy et il ne manque qu’un Emmy pour rejoindre le groupe d’élite des EGOTs (vainqueurs des quatre principaux prix des spectacles aux États-Unis).

Guðnadóttir, 37 ans, est dans une position similaire: en six mois, le violoncelliste classique islandais est devenu lauréat d’un Emmy, d’un Grammy et d’un Oscar.

Il a reçu le prix de la meilleure musique originale pour “Joker” et rejoint un petit groupe de femmes qui ont remporté le prix, dont Marilyn Bergman, Rachel Portman et Anne Dudley, qui a été la dernière femme à prendre l’honneur pour “The Full Monty »(« Tout ou rien ») lors du gala de 1998.

Il a reçu une ovation debout d’environ une minute.

“Aux filles, aux femmes, aux mères, aux filles qui écoutent la musique qui bouillonne en elles, veuillez parler”, a-t-il dit. “Nous devons entendre leurs voix.”

Guðnadóttir a remporté un Emmy et un Grammy pour son travail sur la mini-série à succès de HBO «Tchernobyl». Avant le grand triomphe de Guðnadóttir, l’Irlandais Eimear Noone est devenu le premier chef d’orchestre au cours des 92 années des Oscars.

Billie Eilish, qui a remporté cinq Grammy il y a deux semaines, est arrivé sur la scène des Oscars pour un numéro musical lors du segment In Memoriam avec son frère et producteur Finneas. Toutes les chansons nominées ont été jouées pendant la cérémonie.

Eminem, qui a remporté le prix de la meilleure chanson originale pour “Lose Yourself” du film “8 Mile” (“8 Mile: Street of Illusions”) en 2003 mais n’est pas allé à la cérémonie à l’époque, a surpris le public avec une présentation de rapper.

La chanteuse et actrice Janelle Monae était une autre star de la nuit au début du gala avec “A Beautiful Day in the Neighbourhood” mêlant des paroles nouvelles et pertinentes avec sa propre chanson “Come Alive” avec l’aide de Billy Porter aux multiples facettes.

“Je suis tellement fier d’être ici en tant qu’artiste noir queer qui raconte des histoires”, a déclaré Monae. “Joyeux mois d’histoire noire.”