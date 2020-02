Oscars 2020: la pluie, principal ennemi de la diffusion sur le tapis rouge

La réalisation et la transmission de la 92e édition des Oscars ont été compliquées dimanche soir par une violente tempête qui a généré de belles courses par les organisateurs de la livraison, qui a dû surmonter divers problèmes pour empêcher l’eau de s’infiltrer à travers la tente qui couvrait le «tapis rouge» où les artistes nominés entraient dans le prix.

La prévision avait prédit le mauvais temps pour la soirée de remise des Oscars, avec un ciel nuageux et un maximum de 15 degrés, pourquoi une tente géante transparente a été construite pour empêcher les invités de se mouiller lorsqu’ils sont entrés au Dolby Theatre de Los Angeles. Bien qu’il ait été possible de contenir les éventualités qu’elle pouvait générer, la pluie a ébloui une partie des récompenses et est devenue une tendance sur Twitter pour la ville de Los Angeles, d’où la livraison pour le monde entier a été transmise.

L’événement des Oscars a commencé à 22 heures – aujourd’hui l’Argentine – avec une impressionnante comédie musicale de l’actrice et chanteuse Janelle Monae. Les prix, décernés par le Académie hollywoodienne des arts et des sciences du cinéma En reconnaissance des meilleures productions audiovisuelles de 2019, il se déroule au Dolby Theatre de Los Angeles, Californie, un lieu spécialement adapté à cette cérémonie avec la participation de plus de 3000 invités, sur trois heures de retransmission en direct.

“Blagueur” C’est le film qui rivalise avec le plus grand nombre de trois, avec 11 nominations, tandis que le sud-coréen “Parasite” Pariez pour être la surprise de la nuit. Le film de guerre “1917” Il apparaît comme un favori pour remporter le prix du meilleur film.

Une comédie musicale choquante de Congelé 2 surpris au milieu de la cérémonie, qui a été effectuée par 11 des chanteurs qui représentaient Elsa, le protagoniste de l’histoire, dans les différentes langues que le film à succès a doublé.

Le directeur de Parasite, Bong Joon HoIl a été applaudi lorsqu’il s’est présenté pour recevoir son prix de meilleur scénario et a souligné qu’il s’agissait du premier prix reçu par la Corée du Sud.

Quant au menu choisi pour la nuit du gala, l’organisation a décidé de servir cette année un menu principalement végétalien, mais le Chef Wolfgang Puck Il a noté que des classiques tels que le caviar, la viande de wagyu et ses célébrités sandwichs au saumon fumé En forme de la statuette convoitée. Au total, environ 30 mille plats et ils travailleront 300 chefs et 600 serveurs.

Dans la section pâtisserie, certains ont été préparés 5000 pièces pour le gala, qui se traduit par certains 400 kg de chocolat.