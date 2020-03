Où dois-je m’asseoir dans l’avion pour éviter d’attraper un coronavirus?

Étant donné la propagation de la nouvelle souche de Coronavirus Covid-19, plusieurs pays ont décidé d’annuler certains vols, afin d’éviter une nouvelle contagion.

Pour cette raison, certaines compagnies aériennes ont annulé ou reporté certains vols. Ils ont même assoupli leurs politiques pour effectuer des changements d’itinéraire ou ont décidé de renoncer aux frais pour ce type de procédure.

Dans le cas où vous avez un vol inévitable, ou les contagions continuent, un groupe de spécialistes a effectué une étude pour savoir comment ils peuvent se propager coronavirus maladies respiratoires similaires et autres, telles que grippe.

Comment les maladies se propagent-elles?

Chaque fois qu’une personne atteinte d’une maladie respiratoire tousse ou éternue, elle laisse tomber de petites gouttes de salive, comme ou d’autres fluides corporels. Si l’un de ces gouttelettes elle tombe sur des personnes en bonne santé, puis elles touchent leur visage, par exemple, elles peuvent contracter l’infection.

De plus, ces fluides peuvent rester sur des surfaces telles que les sièges et les tables d’avion. Il ne faut pas oublier que les passagers qui ne sont toujours pas encore debout ne se rendent pas toujours aux toilettes et descendent l’allée de l’avion. La Organisation mondiale de la SANTE Il définit même le contact avec une personne infectée en s’asseyant au moins deux rangées autour d’une personne malade.

Supposons que vous soyez assis dans un couloir ou un siège du milieu et que vous vous dirigiez vers la salle de bain. Nous serons en contact étroit, peut-être un mètre. Donc, si je suis infecté, je peux vous le transmettre »; a déclaré Howard Weiss, l’un des chercheurs de l’équipe FlyHealthy.

L’étude, réalisée en 2018, a analysé le comportement des passagers et de l’équipage de 10 vols transcontinentaux en États Unis cela a duré entre 3,5 et 5 heures.

L’enquête a révélé que 38 passagers se sont levés de leur siège une fois, 24% plus d’une fois, et 38% sont restés assis.

Grâce à cela, il a été possible d’analyser que 43% des personnes assises près de la fenêtre se sont déplacées, contrairement à 80% des voyageurs siège côté couloir.

Ainsi, les passagers les plus proches de la fenêtre n’ont eu que 12 contacts contre 58 et jusqu’à 54 contacts de personnes sur les sièges du milieu ou dans l’allée, respectivement.

Donc, si vous choisissez un siège de fenêtre, vous êtes moins susceptible d’être infecté, bien que les auteurs de l’étude soulignent que même si vous choisissez un autre type de siège, les contacts avec une autre personne sont courts, car les autres “bougent vite”.

Weiss a souligné que, bien que le mode de transmission de la Covid-19Les résultats de leur étude peuvent être applicables, bien qu’ils préviennent que leur étude ne peut pas être extrapolée à des aéronefs à plusieurs couloirs.

