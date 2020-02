Où l’essence la plus chère du Mexique est vendue

Les trois sociétés énergétiques qui ont vendu l’essence la plus chère du pays la semaine dernière sont Chevron, Shell et Redcosignalé Ricardo Sheffield Padilla, chef de l’Office fédéral de la consommation (Profeco) à la conférence du matin du président Andrés Manuel López Obrador.

Le fonctionnaire a souligné le cas de Petro-7 et Shell, car ils étaient dans le prix moyen national, mais ces derniers jours, leur taux a grimpé en flèche.

«Shell en particulier parce que c’est la marque qui offre la prime la plus chère, même si son prix est aussi bas qu’en février de l’année dernière. Shell est la marque qui ne se reflète pas à ce bas prix dans le Premium, ils sont la dernière marque de fil du pays“; Avec laquelle l’entreprise est revenue au sommet du carburant le plus cher.

Les informations fournies ont été recueillies pendant la période de 23-29 janvier, lorsque les stations-service offrant le produit le moins cher étaient LaGas, Orsan et Fullgas. Cet exercice est effectué chaque semaine afin que les consommateurs aient une vision large du coût des carburants.

Les coûts des entreprises avec des coûts plus élevés sont les suivants:

Magna: 20.60 pesos par litre

Premium: 22,39 pesos par litre

Diesel: 21,86 pesos par litre

Magna: 20,25 pesos par litre

Premium: 21,82 pesos par litre

Diesel: 21,44 pesos par litre

Magna: 20,31 pesos par litre

Premium: 21,59 pesos par litre

Diesel: 21,88 pesos par litre

Les coûts des entreprises à moindre coût sont les suivants:

Magna: 19,68 pesos par litre

Premium: 20,55 pesos par litre

Diesel: 21,43 pesos par litre

Magna: 19,24 pesos par litre

Premium: 20,64 pesos par litre

Diesel: 21,11 pesos par litre

Magna: 19,72 pesos par litre

Premium: 20,71 pesos par litre

Diesel: 21,36 pesos par litre

Le prix de l’essence dans le gouvernement AMLO

Au cours de la campagne présidentielle et des premières semaines de son administration, Andrés Manuel López Obrador a promis de ne pas lever d’essence pendant son mandat de six ans. Cependant, après un an de gouvernement, les chiffres ont montré une réalité différente.

Le prix annuel moyen que les Mexicains ont payé en 2019 était de 19,35 pesos par litre de Magna, alors qu’en 2018, il était de 18,32 pesos, selon les données de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Les chiffres montrent qu’il y avait un Hausse de 5,6%, ce qui équivaut à 1,03 pesos par litre. Dans le cas de Premium, les prix sont passés de 19,87 à 20,77 pesos le litre, soit une augmentation d’au moins 4,52% ou 90 cents. Le diesel a marqué un coût de 19,48 à 21,51 par litre, pour une augmentation annuelle de 8,57 ou 1,67 pesos.

Cette tendance est également apparue au début de 2020. Jusqu’au 15 janvier, les consommateurs payaient en moyenne 19,51 pesos par litre d’essence Magna,, alors que l’année précédente était de 18,82 pesos.

Dans le cas de Premium, 20,86 pesos sont payés en moyenne, alors qu’en 2018 le taux était de 20,20, et le diesel a commencé l’année à 21,27 pesos, tandis que l’année précédente le coût était de 20,58.

La taxe accordée pour chaque litre de Magna essence est passé de 4,81 à 4,95 pesos. Dans le Premium, il passe de 4,06 à 4,18 pesos et le diesel de 5,28 à 5,44 pesos.

López Obrador a assuré que le prix de l’essence n’augmenterait pas en 2020 et qu’il n’y aurait plus de surprises dans les années à venir.