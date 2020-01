Où vont les célébrités après le bowling et les soirées exclusives de Punta del Este?

Après une nuit d’été amusante et avant le coucher, les célébrités font une halte devenue presque obligatoire à La Barra. Il semble que ce soit midi mais non. Il est 5 heures du matin et des hamburgers avec des frites, des chivitos et des sandwichs parcourent les tables pleines de gens à Lo del Galle. Oui, le café traditionnel avec des croissants après un petit matin dans le bowling ou lors d’une fête, est à Punta del Este.

Le propriétaire de cet endroit est son propriétaire, que tous les habitats de Tequila ne connaissent que le Galicien. Précisément, son bar est presque en face de la discothèque la plus exclusive de Punta del Este et Buenos Aires, où – depuis plus de deux décennies – El Gallego est derrière la porte que, tous ceux qui ont visité le spa uruguayen, Ils voulaient sûrement passer au travers, tout comme Giuseppe Cipriani l’a fait avec Naomi Campbell et Tara Reid, pour ne citer que quelques célébrités internationales.

Ainsi, le Galicien, est devenu l’ami de tous les célèbres et habitués de Tequila, qui – une fois fini de danser sur la discothèque – les reçoit dans son bar, qui invite la nuit à s’étirer jusqu’au matin .

Plein d’anecdotes avec des ressortissants et internationaux célèbres, l’homme emblématique de la porte Tequila s’est offert le luxe de laisser de côté ce disque tout autant que les gardiens de la Maison royale d’Espagne. Il y a plusieurs années, lorsque l’actuel roi Felipe IV d’Espagne était prince des Asturies et que sa femme Letizia n’était toujours pas apparue dans sa vie, il a passé quelques jours à Buenos Aires. Les jours seuls du jeune prince d’alors se passèrent normalement et il les apprécia en compagnie d’un ami. Un soir, tous deux voulaient connaître Tequila, sans penser que Gallego leur imposerait une condition stricte.

«Nous avons cette condition pour toutes les célébrités nationales et internationales, hommes d’affaires ou politiciens: leur sécurité ne peut pas passer, car nous sommes les seuls en charge de la sécurité. Le prince Felipe de l’époque voulait se rendre au chef de la garde royale, mais nous lui avons dit que ce n’était pas possible. Le désir de Felipe était si grand qu’il a finalement dû céder et, dans la perplexité de ses gardiens, a décidé de leur demander de rester à l’extérieur et d’entrer accompagné uniquement de son ami », se souvient Galician.

Le même sort a couru non moins que Bono, après un récital massif. Oui, le leader de U2, a également dû laisser toute sa sécurité en dehors de Tequila mais a obtenu son emploi: passer la soirée à la table de son propriétaire, Osvaldo Brucco.

«Bono est venu avec plusieurs amis et certains du groupe. Nous ne lui avons pas permis d’entrer dans sa sécurité, mais il voulait aussi être à la table du propriétaire. Comme ce site est réservé aux amis d’Osvaldo, Bono n’y avait pas accès et, encore moins, avec tout son peuple. Il les a donc tous abandonnés et est resté 5 heures à partager la nuit avec Osvaldo et ses amis », dit-il.

Témoin de centaines d’histoires d’amour parmi des célébrités, dont beaucoup sont venues à la presse et d’autres sont restées dans le silence le plus strict, le Galicien dit que ce n’est que maintenant que la romance entre Tini Stoessel et Sebastián Yatra a commencé à Tequila. “Avec beaucoup d’efforts, nous avons réussi à ne pas laisser de photos ou de vidéos de cette nuit romantique”, révèle-t-il.

Lors d’une soirée exclusive à Tequila, les organisateurs de l’événement n’avaient pas tenu compte du fait que l’un des invités, pas moins que Susana Giménez, ne prend qu’une marque de vin, Château Montchenot. «Nous nous distinguons en regardant les détails – aussi minimes soient-ils – pour que les personnalités qui viennent se sentent à l’aise et chez elles. Et bien sûr, nous savions que Susana allait venir, alors nous avions déjà son vin prêt », dit-il.

L’homme derrière la porte Tequila se souvient également d’une anecdote amusante avec les joueurs de tennis Rafael Nadal et Novak Djokovic. Après une exposition sportive, ils ont dîné ensemble et ont voulu rencontrer le célèbre bowling. Mais tous deux voulaient passer inaperçus et entrèrent incognito. L’ennui de Nadal contrastait avec le grand sens de l’humour de Djokovic, qui a passé la nuit à danser et a même osé le faire avec un danseur sur scène. La surprise des clients en voyant la situation était totale, puisque personne ne les avait vus entrer dans le disque.

El Gallego pourrait écrire un grand livre d’anecdotes, avec toutes les histoires dont il a été témoin pendant toutes ces années. Les personnages nationaux et internationaux les plus importants sont passés par la porte Tequila dont il s’occupe avec tant de soin et de confidentialité. Les célébrités l’aiment et c’est pourquoi, après le bowling, tout le monde traverse pour terminer la nuit – ou recevoir la journée – à côté de lui dans son bar très fréquenté de La Barra.