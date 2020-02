Oubliez les mètres et les pieds – Scientific American Blog Network

La plupart d’entre nous apprennent une certaine quantité de géométrie euclidienne à l’école. Nous apprenons que les angles intérieurs des triangles totalisent jusqu’à 180 °. Nous apprenons à prouver que les lignes sont parallèles ou que les formes sont congruentes ou similaires. Même si nous vivons sur une planète qui n’est pas plate, notre intuition quotidienne est à une échelle qui nous fait sentir que la géométrie euclidienne est la façon naturelle de penser aux formes, aux longueurs et aux angles.

Je pense que c’est vraiment dommage que davantage d’élèves ne soient pas exposés à la géométrie non euclidienne au début de leurs études, mais c’est une colonne pour une autre fois. Qu’il suffise de dire que si l’on a la chance de rencontrer une géométrie au-delà de celle qui se déroule sur un plan parfaitement plat, on apprendra qu’il y a bien plus à la géométrie que les preuves à deux colonnes et le théorème de Pythagore.

L’intuition que nous développons en géométrie euclidienne ne nous prépare pas bien à la géométrie non euclidienne. L’un des plaisirs que j’ai trouvés lorsque j’ai commencé à étudier la géométrie hyperbolique (l’une des saveurs de la géométrie non euclidienne) était que beaucoup de choses qui semblent si évidentes qu’elles ne nécessitent aucune justification sont carrément erronées lorsque nous quittons l’appartement. Plan euclidien.

Par exemple, en géométrie non euclidienne, il n’existe pas de paire de triangles similaires mais non congruents. La géométrie d’une sphère est une autre saveur de la géométrie non euclidienne, nous pouvons donc y penser sur un globe. Sur la Terre, il y a un triangle qui relie le pôle Nord à Quito (la capitale de l’Équateur) et Libreville (la capitale du Gabon). Ce triangle est proche d’être un triangle à trois angles droits, soit 270 ° d’angle interne. (L’océan Atlantique s’agrandit, donc dans quelques milliards d’années, il sera encore plus proche.) D’autre part, le “triangle d’or” au Texas (un nom que seul Denton semble utiliser pour la région enjambée par Dallas, Fort Worth et Denton), a un angle interne total de 180,002 °, juste un peu plus qu’un triangle plat. (Merci à David Radcliffe d’avoir conçu l’outil que j’ai utilisé pour comprendre cela.)

Si vous jouez avec plus de triangles sur un globe (ou un pamplemousse), vous constaterez que l’aire totale du triangle augmente proportionnellement à l’angle total du triangle. Vous ne pouvez pas trouver un triangle en forme de triangle d’or sur la terre avec des villes distantes de milliers de kilomètres. La géométrie sphérique ne vous laissera pas faire cela. En géométrie hyperbolique, la relation va dans le sens inverse: plus le triangle est grand, moins il a d’angle total.

En géométrie euclidienne, il n’y a pas de bâton de mesure naturel. Au cours de l’histoire, les humains ont choisi de nombreuses façons différentes de mesurer des distances plates. Tous sont quelque peu arbitraires. Et en fait, je pense que c’est en partie notre expérience avec la géométrie plate qui nous fait penser qu’il est normal que les unités de mesure soient arbitraires.

Mais il ne doit pas en être ainsi. En géométrie sphérique et hyperbolique, les formules qui relient la taille d’une forme à son angle interne ont toujours ces coefficients embêtants qui ressortent. La formule pour l’aire d’un triangle sphérique est K2 (a + b + c − 180), où a, b et c sont les mesures (en degrés) des trois angles du triangle et l’aire d’un triangle hyperbolique est K2 (180 − a − b − c). Le facteur K2 provient de la courbure intrinsèque de l’espace, ou de la façon dont l’espace se plie à chaque point. Sur une sphère, cette courbure est liée au rayon de la sphère. Une sphère plus petite a une courbure plus élevée et une sphère plus grande a une courbure plus basse. (Un baseball est plus incurvé qu’un ballon de basket.)

Pour la plupart des mathématiciens, ce K2 est un peu distrayant. Deux sphères de tailles différentes ont plus en commun qu’autre chose, et pourquoi devriez-vous garder une trace de ces coefficients? C’est une recette pour les erreurs arithmétiques. Ne serait-il pas préférable que K2 soit juste 1, quoi qu’il arrive? Bonne nouvelle: ce paradis peut être le vôtre! Définissez simplement votre unité de mesure comme étant le rayon de la sphère que vous regardez. Au lieu de mètres, de pieds, de stades ou de brasses, l’unité de base de longueur correcte pour les personnes qui vivent sur la terre est le rayon de la terre elle-même.

L’histoire des amateurs de métrologie peut indiquer que le compteur a été initialement défini en termes de taille de la terre. Plus précisément, un mètre a été défini comme étant un 10 millionième de la distance entre l’équateur et le pôle Nord le long d’une ligne de longitude. (Le compteur a depuis été redéfini en termes de vitesse de la lumière dans le vide.) Mais allez, pour le relier au quart de la circonférence et non au rayon? C’est un vrai faux pas, si vous me demandez. Je pense donc que nous devons supprimer le compteur et recommencer avec le rayon (en abrégé R).

Le rayon de la terre est d’environ 3 963 milles, nous devrons donc nous familiariser avec la notation scientifique pour commencer à exprimer les mesures quotidiennes en termes de rayons. Je mesure 2,589 × 10−7 R. J’habite à environ 0,25 R de l’endroit où j’ai grandi. Je travaille sur un projet de couture qui nécessite que je fasse beaucoup de ruban de polarisation 3,983 × 10−9 R. Je suis sûr que vous conviendrez que le travail supplémentaire est mineur par rapport à la satisfaction de savoir que vous utilisez la seule unité de longueur correcte que la planète a jugé bon de nous fournir.

“Mais Evelyn,” dites-vous. “La terre n’est pas une sphère.”

Je prends une profonde inspiration. “Franchement, il n’y a aucun moyen que tous les gouvernements de la planète puissent coopérer suffisamment efficacement pour maintenir une conspiration massive sur la forme de la terre pendant mi—”

«Non, non», tu ris. “Je veux dire, c’est un sphéroïde oblat. Ce n’est pas une sphère parfaite. “

C’est suffisant. C’est vrai, la Terre n’est pas complètement sphérique. Il se gonfle légèrement à l’équateur (plus qu’une boule de billard, malgré ce que vous avez peut-être entendu), ce qui en fait un sphéroïde oblat plutôt qu’une sphère. Nous avons quelques options ici. Premièrement, nous ne pouvions pas nous en inquiéter. La différence entre la plus grande et la plus petite distance entre le centre de la Terre et un point à la surface est de 13 milles sur près de 4 000, soit environ 0,3%. Rien de ce que nous mesurons ne peut être si important que nous devons être séparés d’une partie sur 300, n’est-ce pas? L’autre option consiste à choisir une seule valeur et à l’accompagner. L’Union internationale de géodésie et de géophysique a quelques options pour le rayon de la terre, y compris le rayon équatorial (3963 miles) et trois rayons moyens différents, qui sont tous assez proches de 3959 miles.

Quelle que soit la décision finale sur la définition précise, nous pouvons être assurés que la terre nous a fourni une belle unité absolue et nous n’aurons plus jamais à discuter de la façon de mesurer quoi que ce soit.