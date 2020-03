Oui, le changement climatique a influé sur les feux de brousse sans précédent en Australie

Ce n’est que la semaine dernière que les incendies de forêt massifs qui, en janvier, ont commencé à ravager le parc national près de la capitale australienne, Canberra, ont finalement été déclarés. Dans les semaines qui ont suivi, ils ont consommé plus de 80% du parc. Ce n’est qu’un exemple de l’énorme bilan des récents incendies de brousse sans précédent dans le sud-est de l’Australie, qui ont tué plus de 30 personnes, détruit près de 6 000 structures et anéanti des centaines de millions d’animaux.

Les flammes ont été attisées par une rare tempête parfaite de conditions, y compris des vents forts, une sécheresse prolongée et des températures torrides, ainsi qu’un coup de pouce du changement climatique. Le réchauffement climatique a augmenté la probabilité de tels incendies extrêmes survenant dans le sud-est de l’Australie d’au moins 30% – et probablement de beaucoup plus – selon une étude préimprimée publiée mercredi. Il s’agit de l’analyse la plus approfondie à ce jour du rôle du changement climatique dans un événement d’incendie de forêt particulier. L’examen a commencé alors que les flammes brûlaient encore les forêts et couvraient les villes de fumée, impactant certains des chercheurs impliqués dans le travail.

L’analyse, qui a également été soumise à la revue Natural Hazards and Earth System Sciences, suggère que même si les événements de cette ampleur resteront relativement rares à l’avenir, les efforts de lutte contre les incendies et d’autres systèmes de réponse aux catastrophes doivent se préparer à une augmentation des probabilités ou ils risquent être débordé. «J’espère que les gens verront cela comme l’étude qui a montré qu’il existe un lien entre le changement climatique et les feux de brousse», a déclaré le co-auteur Geert Jan van Oldenborgh de l’Institut météorologique royal des Pays-Bas.

Les climatologues mènent de plus en plus ce que l’on appelle des «études d’attribution d’événements extrêmes» pour répondre aux inévitables questions qui surgissent sur le rôle du changement climatique dans un certain nombre de conditions météorologiques extrêmes, des vagues de chaleur aux inondations. Le consortium World Weather Attribution (WWA), un groupe de chercheurs qui a mené la nouvelle étude, a mis au point un moyen de faire de telles analyses immédiatement après un événement, plutôt que les mois ou les années que les premières études ont pris pour terminer.

Les incendies de forêt sont particulièrement délicats pour de telles enquêtes, car une myriade d’ingrédients jouent un rôle dans leur conduite, notamment les conditions météorologiques, la disponibilité du carburant et les sources d’inflammation. Le fait que l’Australie ait connu son année la plus chaude et la plus sèche en 2019 et que de vastes zones aient été sujettes à la sécheresse pendant trois ans, ainsi qu’à une météo très propice aux incendies, ont contribué à préparer le terrain pour les récents incendies. La nouvelle analyse de la WWA a pris en compte les aspects météorologiques et climatiques, mais pas les sources d’inflammation. Les chercheurs ont examiné les tendances d’une mesure de risque appelée l’indice de météo du feu, qui comprend des facteurs tels que les précipitations, la température, l’humidité et la vitesse du vent. Ils ont également examiné la température et les précipitations par eux-mêmes, sur une zone des États de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria entre le système montagneux de la Great Dividing Range et la côte.

Lorsque les incendies ont commencé à s’enflammer dans la région au printemps australien, 95% du pays affichaient certaines des valeurs d’indice de feu les plus élevées jamais enregistrées, a déclaré mardi une membre de l’équipe de la WWA, Sophie Lewis, de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud lors d’une conférence de presse. Il y a seulement environ 3% de chances d’avoir de telles valeurs extrêmes dans une année donnée, selon les chercheurs de la WWA. Mais selon leur analyse, les enregistrements historiques montrent que ces indices de feu élevés sont près de quatre fois plus susceptibles maintenant qu’ils ne l’étaient en 1900. Sur la base de modèles climatiques qui peuvent comparer les mondes avec et sans réchauffement anthropique, ces indices sont actuellement 30% plus susceptibles de se produire qu’il y a 120 ans.

L’équipe pense que le principal facteur climatique derrière la probabilité accrue d’indices de feu exceptionnellement élevés est la température. «Les températures chaudes tirent simplement l’humidité des carburants potentiels», comme les arbres, explique van Oldenborgh. Les documents historiques indiquent que les chances de la chaleur exceptionnelle qui a saisi la région pendant les incendies sont 10 fois plus élevées maintenant, par rapport au début du 20e siècle. Mais les modèles climatiques utilisés dans l’étude suggèrent que de tels événements sont deux fois plus probables en raison du changement climatique.

Van Oldenborgh dit que les résultats démontrent que ces modèles sous-estiment systématiquement l’augmentation des extrêmes de chaleur avec le réchauffement – quelque chose que les enquêteurs ont également remarqué lorsqu’ils ont étudié les vagues de chaleur en Europe et qu’ils s’efforcent maintenant de comprendre dans le but d’améliorer les projections de chaleur future. et le risque d’incendie.

Contrairement au cas de la température, l’équipe n’a pas pu trouver de tendance perceptible dans l’extrême sécheresse qui a contribué à la férocité et à la taille des incendies. Des recherches antérieures ont montré que cette sécheresse était due à La Niña et à d’autres fluctuations naturelles du climat, qui sont liées aux températures de l’océan et influencent la circulation atmosphérique. Cette saison, ces phénomènes se sont avérés alignés d’une manière qui a amené le sud-est de l’Australie à mûrir pour encourager les incendies.

Dans l’ensemble, les résultats de l’étude montrent que, bien que «la variation naturelle était très importante et continuera à être importante pour alimenter ces grandes saisons de feux» – et bien que de tels événements soient susceptibles de rester rares, le changement climatique les rend «beaucoup plus probables, », Explique John Abatzoglou, climatologue à l’Université de l’Idaho. Il n’était pas impliqué dans la nouvelle analyse mais a étudié comment le changement climatique a influencé le risque d’incendie dans l’ouest des États-Unis.

Le nouveau document souligne la nécessité pour les gouvernements et les systèmes de réponse aux catastrophes qu’ils ont en place de prendre en compte ces risques croissants, dit Abatzoglou. Il cite l’exemple de la force de lutte contre les feux de brousse, en grande partie locale et bénévole, de l’Australie, qui a été dilatée lors des récents incendies. Les compagnies d’assurance prêtent également attention à ces recherches pour mieux comprendre l’évolution des risques, ajoute-t-il. Les auteurs de l’étude espèrent que leur travail contribuera à éclairer les calculs sur la manière de réagir aux changements climatiques qui se produisent en Australie à la suite des incendies. «Nous effectuons la meilleure étude scientifiquement approfondie possible, et nous espérons que cela contribuera à une discussion plus large», a déclaré van Oldenborgh.