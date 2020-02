Oui, le libre arbitre existe – Scientific American Blog Network

Au moins depuis les Lumières, au XVIIIe siècle, l’une des questions les plus centrales de l’existence humaine est de savoir si nous avons le libre arbitre. À la fin du 20e siècle, certains pensaient que les neurosciences avaient réglé la question. Cependant, comme il est récemment apparu clairement, tel n’était pas le cas. La réponse insaisissable est néanmoins fondamentale pour nos codes moraux, notre système de justice pénale, nos religions et même pour le sens même de la vie elle-même – car si chaque événement de la vie n’est que le résultat prévisible des lois mécaniques, on peut remettre en question la raison d’être de tout cela.

Mais avant de nous demander si nous avons le libre arbitre, nous devons comprendre ce que nous entendons exactement par là. Une opinion commune et directe est que, si nos choix sont prédéterminés, nous n’avons pas le libre arbitre; sinon nous le faisons. Pourtant, après une réflexion plus approfondie, ce point de vue s’avère étonnamment inapproprié.

Pour voir pourquoi, notez d’abord que le préfixe «pré» dans «choix prédéterminé» est entièrement redondant. Non seulement tous les choix prédéterminés sont déterminés par définition, mais tous les choix déterminés peuvent également être considérés comme prédéterminés: ils résultent toujours de dispositions ou de nécessités qui les précèdent. Par conséquent, ce que nous demandons vraiment, c’est simplement si nos choix sont déterminés.

Dans ce contexte, un choix volontaire serait indéterminé. Mais qu’est-ce qu’un choix indéterminé? Il ne peut être que aléatoire, car tout ce qui n’est pas fondamentalement aléatoire reflète une disposition ou une nécessité sous-jacente qui le détermine. Il n’y a pas d’espace sémantique entre le déterminisme et le hasard qui pourrait accueillir des choix qui ne sont ni l’un ni l’autre. Il s’agit d’un point simple mais important, car nous pensons souvent – de manière incohérente – aux choix volontaires comme ni déterminés ni aléatoires.

Notre notion même de hasard est déjà nébuleuse et ambiguë pour commencer. Sur le plan opérationnel, nous disons qu’un processus est aléatoire si nous ne pouvons pas y discerner un modèle. Cependant, un processus vraiment aléatoire peut, en principe, produire n’importe quel motif par simple hasard. La probabilité que cela se produise peut être faible, mais elle n’est pas nulle. Ainsi, lorsque nous disons qu’un processus est aléatoire, nous reconnaissons simplement notre ignorance de sa base causale sous-jacente potentielle. En tant que tel, un appel au hasard ne suffit pas pour définir le libre arbitre.

De plus, même si c’était le cas, lorsque nous pensons au libre arbitre, nous ne pensons pas au simple hasard. Les choix libres ne sont pas erratiques, n’est-ce pas? Ils ne sont pas non plus indéterminés: si je crois que je fais des choix libres, c’est parce que je sens que mes choix sont déterminés par moi. Un libre choix est déterminé par mes préférences, j’aime, je n’aime pas, mon caractère, etc., par opposition à quelqu’un d’autre ou à d’autres forces externes.

Mais si nos choix sont toujours déterminés de toute façon, qu’est-ce que cela signifie de parler de libre arbitre en premier lieu? Si vous y réfléchissez bien, la réponse est évidente: nous avons le libre arbitre si nos choix sont déterminés par ce avec quoi nous nous identifions par expérience. Je m’identifie à mes goûts et préférences – tels que je les ai consciemment ressentis – dans le sens où je les considère comme des expressions de moi-même. Mes choix sont donc libres dans la mesure où ils sont déterminés par ces goûts et préférences ressentis.

Pourquoi, alors, pensons-nous que le matérialisme métaphysique – la notion que nos choix sont déterminés par l’activité neurophysiologique dans notre propre cerveau – contredit le libre arbitre? Parce que, essayez comme nous le pouvons, nous ne nous identifions pas par expérience avec la neurophysiologie; pas même le nôtre. En ce qui concerne notre vie consciente, l’activité neurophysiologique de notre cerveau n’est qu’une abstraction. Tout ce que nous connaissons directement et concrètement, ce sont nos peurs, nos désirs, nos inclinations, etc., tels qu’ils sont expérimentés, c’est-à-dire nos états volitifs ressentis. Donc, nous nous identifions à ceux-ci, pas aux réseaux de neurones qui tirent à l’intérieur de notre crâne. L’identité présumée entre la neurophysiologie et la volonté ressentie est simplement conceptuelle – et non expérientielle -.

La question clé ici est celle qui imprègne toute la métaphysique du matérialisme: tout ce que nous avons vraiment, ce sont les contenus de la conscience, que les philosophes appellent «phénoménalité». »Notre vie entière est un flux de phénoménalité ressentie et perçue. Que cette phénoménalité découle en quelque sorte de quelque chose de matériel, en dehors de la conscience – comme les réseaux de neurones qui tirent – est une inférence théorique, pas une réalité vécue; c’est un récit que nous créons et achetons sur la base d’un raisonnement conceptuel, pas quelque chose de ressenti. C’est pourquoi, pour notre vie, nous ne pouvons pas vraiment nous y identifier.

Ainsi, la question du libre arbitre se résume à celle de la métaphysique: nos états volitifs ressentis sont-ils réductibles à quelque chose d’extérieur et indépendant de la conscience? Si c’est le cas, il ne peut y avoir de libre arbitre, car nous ne pouvons que nous identifier au contenu de la conscience. Mais si, au contraire, la neurophysiologie est simplement la façon dont nos états volitifs ressentis se présentent à l’observation d’un point de vue extérieur – c’est-à-dire, si la neurophysiologie n’est que l’image d’une volonté consciente, et non sa cause ou sa source – alors nous avons le libre arbitre; car dans ce dernier cas, nos choix sont déterminés par des états volitifs que nous considérons intuitivement comme des expressions de nous-mêmes.

Surtout, la question de la métaphysique peut être légitimement abordée d’une manière qui inverse l’équation du libre arbitre habituelle: selon le philosophe du 19e siècle Arthur Schopenhauer, ce sont les lois de la nature qui découlent d’une volonté transpersonnelle, pas la volonté des lois de la nature. Les états volitifs ressentis sont le fondement irréductible de l’esprit et du monde. Bien que les vues de Schopenhauer soient souvent terriblement mal comprises et déformées – le plus clairement par des experts présumés – lorsqu’elles sont correctement interprétées, elles offrent un schéma cohérent pour concilier le libre arbitre avec des lois naturelles apparemment déterministes.

Comme l’explique mon nouveau livre concis, Decoding Schopenhauer’s Metaphysics, pour Schopenhauer, l’essence intérieure de tout est la volonté consciente, c’est-à-dire la volonté. La nature est dynamique parce que ses états volitifs sous-jacents donnent l’impulsion nécessaire au déroulement des événements. Comme son prédécesseur Emmanuel Kant, Schopenhauer considérait ce que nous appelons le «monde physique» comme une simple image, une représentation perceptuelle du monde dans l’esprit d’un observateur. Mais cette représentation n’est pas ce que le monde est en soi avant d’être représenté.

Étant donné que les informations dont nous disposons sur l’environnement extérieur semblent se limiter aux représentations perceptuelles, Kant considérait le monde en soi inconnaissable. Schopenhauer, cependant, a fait valoir que nous pouvons en apprendre quelque chose non seulement par les organes des sens, mais aussi par l’introspection. Son argument est le suivant: même en l’absence de toute perception de soi médiée par les organes des sens, nous ferions toujours l’expérience de notre propre volonté endogène et ressentie.

Par conséquent, avant d’être représentés, nous le sommes essentiellement. Notre corps physique est simplement la façon dont notre volonté se présente à un point de vue extérieur. Et puisque notre corps et le reste du monde apparaissent dans la représentation en tant que matière, Schopenhauer a déduit que le reste du monde, tout comme nous, est aussi essentiellement la volonté.

Dans la vision éclairante de Schopenhauer de la réalité, la volonté est en effet libre parce qu’elle est tout ce qu’il y a finalement. Pourtant, son image est les lois apparemment déterministes de la nature, qui reflètent la cohérence intérieure instinctive de la volonté. Aujourd’hui, plus de 200 ans après avoir publié ses idées révolutionnaires pour la première fois, le travail de Schopenhauer peut concilier notre intuition innée du libre arbitre avec le déterminisme scientifique moderne.