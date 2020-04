Oui, les magasins d’alcools sont des entreprises essentielles

Au milieu de la pandémie de COVID-19, l’accès à l’alcool deviendra probablement limité en raison des mesures de distanciation sociale imposées par les responsables gouvernementaux. Certaines de ces stratégies de santé publique nécessaires – abri sur place et fermeture d’entreprises non essentielles – peuvent à leur tour amener les personnes atteintes de troubles liés à l’alcool (AUD) à se retrouver dans des scénarios dangereux. Il est essentiel de réfléchir à la manière de réduire les méfaits des personnes atteintes de AUD. L’AUD non traité est souvent géré avec une consommation quotidienne d’alcool, nécessaire pour éviter les fringales et le sevrage.

Bien qu’il existe des traitements fondés sur des données probantes pour l’AUD, tels que la naltrexone et l’acamprosate, moins de 10% des personnes atteintes d’AUD aux États-Unis reçoivent ces médicaments. Cet écart dans les soins est aggravé par l’inégalité systémique. L’augmentation des taux d’AUD chez les femmes, les personnes âgées, les minorités raciales et ethniques et les personnes économiquement défavorisées est une urgence de santé publique.

Parce que si peu de gens ont accès à des médicaments contre le TSA, l’accès à l’alcool devient une question de vie ou de mort. Si l’alcool n’est pas disponible, en particulier l’alcool, les gens peuvent trouver de l’alcool provenant d’autres sources dangereuses, en particulier de l’alcool sans boisson ([NBA] par exemple, alcool à friction, rince-bouche, désinfectants pour les mains à base d’alcool). Un NBA particulièrement dangereux est le liquide de refroidissement pour voiture, qui peut entraîner une insuffisance rénale et nécessiter une admission à l’unité de soins intensifs (USI).

Le sevrage de l’alcool est également dangereux et peut entraîner des tremblements, des hallucinations et des convulsions qui peuvent évoluer jusqu’à nécessiter une admission aux soins intensifs, et peuvent finalement entraîner la mort. Dans le même temps, les modèles prédictifs montrent que 5% des patients infectés par COVID19 devront être hospitalisés, tandis que 2% nécessiteront des admissions en USI. Alors que les hôpitaux sont mis à rude épreuve par le nombre croissant de patients atteints de COVID-19, il est primordial de prévenir et d’atténuer le risque d’admissions supplémentaires en USI.

Bien que les épiceries restent ouvertes, selon l’emplacement géographique, l’alcool peut ne pas être accessible à ces endroits. Tous les États n’autorisent pas les épiceries à vendre de l’alcool, et toutes les épiceries ne sont pas autorisées à vendre de l’alcool. En fait, les épiceries qui vendent de l’alcool peuvent se limiter à vendre du vin et de la bière, qui sont comparativement plus chers que l’alcool et moins puissants. Cela a un impact sur l’accès à l’alcool et diminue la capacité de chacun à empêcher le sevrage. Bien que les agences de santé publique recommandent de limiter la disponibilité globale d’alcool pour réduire la consommation excessive et les méfaits associés, les données suggèrent que, paradoxalement, les États qui n’autorisent pas la vente d’alcool dans les épiceries ont en fait un coût moyen par habitant plus élevé de consommation excessive d’alcool que les États avec politiques plus libérales.

Un exemple est la Pennsylvanie, qui a récemment fermé ses magasins d’alcool malgré les appels de la communauté de réduction des risques à rester ouverts. En revanche, l’État de New York (NYS) permet à ses magasins d’alcools de rester ouverts, considérés comme des entreprises essentielles. Une autre intervention de réduction des méfaits désignée comme essentielle par le ministère de la Santé de l’État de New York est les programmes d’échange d’aiguilles. De plus, en Italie, un scientifique a plaidé avec succès pour la réouverture des boutiques de vapotage, jugées non essentielles et fermées par mandat fédéral. Les tabacs étaient cependant considérés comme essentiels en Italie et autorisés à rester ouverts.

Au Canada, les personnes aux prises avec une AUD grave, selon l’endroit où elles vivent, auront accès à des programmes de gestion de l’alcool (MAP). Les MAP sont des programmes qui dispensent des quantités spécifiques d’alcool, à une fréquence donnée, aux personnes atteintes de AUD sévère, sous surveillance. Les MAP n’existent pas aux États-Unis. Il n’y a pas de filet de sécurité aux États-Unis ici pour les personnes souffrant de graves AUD, en particulier celles qui ont un logement marginal.

Certes, la consommation chronique d’alcool a ses propres conséquences sur la santé individuelle et publique, notamment la cirrhose alcoolique du foie et les risques accrus d’accidents de voiture. Cependant, la cirrhose est une maladie chronique acquise au fil du temps. Dans cette période aiguë de distanciation sociale, le risque d’accidents de la route est susceptible de diminuer, à mesure que le trafic routier diminue. Cependant, les personnes atteintes d’AUD non traité courent désormais un risque beaucoup plus élevé de préjudice, qui doit être réduit à court terme, tandis que d’autres efforts pour rendre le traitement fondé sur des preuves plus facilement disponibles restent en cours.

Les magasins d’alcool ne semblent pas être des entreprises essentielles en ces temps de distanciation sociale, mais ils sont en effet essentiels à la survie de près de 2 millions de personnes aux États-Unis avec l’AUD. Beaucoup trop peu de membres de notre communauté atteints d’AUD ont accès à un traitement fondé sur des données probantes, et le risque posé par la fermeture d’un magasin d’alcools peut involontairement contribuer à submerger les hôpitaux. Les responsables gouvernementaux à travers le pays doivent donc s’assurer que l’alcool est disponible. Cela devrait faire partie des efforts visant à protéger les personnes atteintes d’AUD du retrait et à contribuer à aplatir la courbe de la demande de lits d’hôpital, dans un système de santé déjà tendu et étiré.