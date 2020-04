«Oumuamua pourrait être un éclat d’une planète brisée

Le premier visiteur interstellaire enregistré du système solaire a un

nouvelle histoire d’origine proposée. L’objet céleste énigmatique appelé «Oumuamua pourrait

être un éclat d’un

planète déchirée par la gravité de son étoile, les chercheurs suggèrent le 13 avril dans Nature

Astronomie.

Depuis que «Oumuamua est apparu dans notre système solaire en 2017, les astronomes

ont eu du mal à expliquer son origine, ce qui suggère qu’il pourrait être un capricieux

un astéroïde, une comète ou même un vaisseau spatial extraterrestre (SN: 27/02/19).

À la recherche d’autres explications, les astronomes Yun Zhang à Côte

d’Observatoire d’Azur à Nice, France et Douglas Lin à l’Université de

Californie, Santa Cruz a développé des simulations informatiques dans lesquelles les corps planétaires

se sont trop rapprochés de leurs étoiles parentes.

Dans ces simulations, des objets dont la taille varie de comètes à

les planètes rocheuses orbitent autour d’étoiles relativement légères. Les scientifiques ont découvert que si

ces corps se trouvent à plusieurs reprises à environ 600 000 kilomètres de leur étoile –

près de 80 fois plus proche que Mercure arrive à notre soleil – puis la gravité de l’étoile

déchiquette les objets et jette les fragments dans l’espace interstellaire.

Si «Oumuamua était un tel fragment, cela pourrait expliquer son

forme étrange, son mouvement de culbutage et pourquoi il

accéléré en quittant le système solaire (SN: 27/06/18). Le simulé

les éclats planétaires dégringolent et tendent à avoir la forme d’un cigare, semblable à «Oumuamua. Et autres choses de ce genre

un fragment pourrait retenir la glace d’eau profondément à l’intérieur, disent les chercheurs. La glace enfouie pourrait

ont produit de la vapeur d’eau lorsque ‘Oumuamua s’est réchauffé par notre soleil. Si ce gaz

échappé à travers la roche poreuse, il aurait pu agir comme une fusée naturelle, donnant

notre passager éphémère un petit coup de pouce alors qu’il tournait le soleil.

Cette histoire d’origine est plausible et relie «Oumuamua’s

des propriétés étranges à la formation de la planète dans toute la galaxie, dit Gregory

Laughlin, un astronome de l’Université de Yale qui n’était pas impliqué dans cette étude.

Cependant, l’astronome de Harvard Avi Loeb voit un trou dans

ce récit. Pour tenir compte du nombre estimé d’objets de type Oumuamua

qui doit siffler autour de la galaxie, “il faut que chaque étoile produise

environ un quadrillion de ces objets. ” Mais le déchiquetage planétaire devrait plutôt être

rare, obligeant les corps à traverser un minuscule ruban d’espace autour d’une étoile,

il dit.

Et cela suppose qu’un objet condamné ne s’évapore pas plutôt qu’il ne se brise. «Les statistiques de tels événements rendent le scénario proposé peu probable», explique Loeb.