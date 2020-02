Ouverture à Genève du Karma américain des véhicules électriques | Moteur

Le constructeur de véhicules électriques Karma Automotive participera cette année, pour la première fois, au Salon de Genève (5-15 mars prochain), où il présentera ses modèles Revero et Revero GT.

Le Karma Revero est propulsé par deux moteurs électriques, bien qu’il dispose d’un turbo à quatre cylindres qui alimente un générateur électrique pour améliorer les performances globales du véhicule.

Le Revero GT 2020 est uniquement disponible aux États-Unis et vient d’être mis à jour avec des matériaux de haute qualité d’origine durable, des technologies de l’information et réinventées, et une architecture électrique améliorée.

Les deux véhicules bénéficient d’une autonomie étendue et leurs prix et spécifications seront annoncés lors du salon de Genève.

Karma, basée dans le sud de la Californie (États-Unis), dispose d’un réseau de plus de 29 distributeurs dans le monde.