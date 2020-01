Oxfam: les 2 000 personnes les plus riches du monde ont plus de ressources que les 4 600 millions les plus pauvres

NAIROBI, 20 janvier (.) – Les 2153 personnes les plus riches du monde avaient plus d’argent que les 4,6 milliards de personnes les plus pauvres réunies en 2019, tandis que le travail non rémunéré ou sous-payé des femmes et des filles contribue annuellement trois fois plus à la L’économie mondiale plus que l’industrie technologique, a déclaré lundi Oxfam.

La confédération internationale de l’aide, basée à Nairobi, a déclaré dans un rapport publié avant le Forum économique mondial de Davos, que les femmes du monde entier travaillent 12,5 milliards d’heures par jour sans salaire ni reconnaissance.

Dans son rapport “Time to Care”, Oxfam estime que le travail non rémunéré effectué par les femmes a ajouté au moins 10,8 milliards de dollars par an de valeur à l’économie mondiale. Le chiffre représente trois fois plus que ce que l’industrie technologique apporte.

“Il est important pour nous de souligner que le moteur caché de l’économie est vraiment le travail non rémunéré des femmes. Cela doit changer”, a déclaré à . Amitabh Behar, directrice générale d’Oxfam Inde.

Pour mettre en évidence le niveau d’inégalité dans l’économie mondiale, Behar a cité le cas de Buchu Devi, une Indienne qui passe 16 à 17 heures par jour à chercher de l’eau après avoir parcouru 3 kilomètres, cuisiner, préparer ses enfants à l’école et travailler dans un emploi. salaire précaire

“Et d’un côté, vous voyez les milliardaires rassemblés à Davos avec leurs avions personnels, leurs jets privés, leurs modes de vie super millionnaires”, a-t-il déclaré. “Buchu Devi n’est pas seulement une personne. En Inde, je vois ces femmes tous les jours et cela se répète partout dans le monde … nous devons changer cela.”

