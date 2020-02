Ozuna rehausse l’ambiance de Viña del Mar avec son reggaeton de luxe | Culture et divertissement

Ozuna est agréable, naturel et a du charisme. Et avec tout cela et ses hymnes “reggaeton”, il a réussi à grimper à l’infini vendredi soir et au-delà de l’humeur du public du Festival de Viña del Mar, en une nuit, la dernière de cette édition, dans laquelle il a demandé Les cris s’amusent.

Avec une esthétique spatiale, d’un blanc pur, une énorme bague, des lunettes de soleil tout aussi spatiales et son blond aplati, Juan Carlos Ozuna a pris la scène de la Quinta Vergara de la ville chilienne, pour démarrer avec “Te vas”, thème de 2016.